ప్రియురాలికి ఐ-ఫోన్ బహుమతి ఇచ్చేందుకు గంజాయి స్మగ్లింగ్, ఖమ్మం వద్దకు రాగానే...
ఇటీవలి కాలంలో ప్రియుడి కోసం ప్రేయసి, ప్రియురాలి కోసం ప్రియుడు దొంగలుగా మారుతున్న ఘటనలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. తాజాగా ఓ ప్రియుడు తన ప్రేయసికి ఐ-ఫోన్ బహుమతిగా ఇచ్చేందుకు నేరపూరితమైన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు. గంజాయి స్మగ్లింగ్ చేసి తద్వారా డబ్బు సంపాదించి తన ప్రేయసికి ఐ-ఫోన్ కొనివ్వాలని నిర్ణయించుకున్న అతడు ప్రణాళిక రచించాడు. అది కాస్తా బెడిసికొట్టడంతో పోలీసులకు దొరికిపోయారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
తెలంగాణలోని పెద్దపల్లికి చెందిన 21 ఏళ్ల మిత్ర చైతన్య తన ప్రియురాలు హేమలతకు ఐ-ఫోన్ గిఫ్టుగా ఇవ్వాలని గత కొన్నిరోజులుగా ప్రయత్నిస్తున్నాడు. కానీ డబ్బు లేకపోవడంతో అతడి వల్లకాలేదు. చివరికి అతడికి ఓ ఐడియా వచ్చింది. తెలిసినవారి ద్వారా ఒడిశాలోని పసుపులంకలో 12 కిలోల గంజాయిని రూ. 16 వేలకు కొనుగోలు చేసాడు. దాన్ని హైదరాబాద్ నగరంలో రూ. 6 లక్షలకు విక్రయించేందుకు ప్రియురాలిని తన ద్విచక్ర వాహనంపై ఎక్కించుకుని వెళ్తున్నాడు.
ఐతే ఖమ్మం జిల్లా వైరా క్రాస్ రోడ్డు వద్ద తనిఖీలు చేస్తున్న పోలీసులను చూసి వాహనాన్ని ఆపకుండా పారిపోయే ప్రయత్నం చేసారు. దానితో పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకుని తనిఖీ చేయగా వారి వద్ద గంజాయి బైటపడింది. దానితో పాటు నాలుగు సెల్ ఫోన్లు కూడా వున్నాయి. వీరికి ఒడిశాలో భగవాన్ హంతాల్ అనే వ్యక్తి గంజాయి అమ్మినట్లు తేలడంతో అతడిని అరెస్ట్ చేసేందుకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. దాంతోపాటు హైదరాబాదులో వీరి నుంచి గంజాయిని కొనేందుకు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న శశి, నాగులు అనే వ్యక్తులు విషయం తెలుసుకుని పారిపోయారు. వీరిని పట్టుకునేందుకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు.