దూసుకుపోతున్న బంగారం ధర, మహిళను కిందపడేసి చైన్ స్నాచింగ్, వీడియో
బంగారం ధరలు రోజురోజుకీ ఆకాశాన్ని చూస్తున్నాయి. దీనితో ఏ చిన్న బంగారు ఆభరణం తస్కరించినా లక్షలలో డబ్బు వస్తుందని చైన్ స్నాచర్లు పట్టపగలే దోపిడీలకు పాల్పడుతున్నారు. ఛండీగర్ రాష్ట్రంలో ఓ మహిళ తన బిడ్డను వాకర్ లో తీసుకుని వెళ్తుండగా బైకుపై వచ్చారు ఇద్దరు దుండగులు. వారిలో ఒకడు మహిళ మెడలో వున్న బంగారు గొలుసును లాక్కునే ప్రయత్నంలో మహిళ పెనుగులాడింది. ఐనా ఆమెను వదలకుండా కిందపడేసి ఆమె మెడలోని బంగారు గొలుసుని తెంచుకుని పారిపోయాడు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కనుక ఒంటరిగా ఆదమరిచి ఎవ్వరూ వుండకూడదని ఈ ఘటన చెబుతోంది.
Chain Snatching Incident
నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, మన దేశంలో చైన్ స్నాచింగ్స్, మొబైల్ స్నాచింగ్స్, దొంగతనం కేసులలో మహారాష్ట్ర అగ్రస్థానంలో ఉంది. ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రలోని ముంబై, పూణే, ఠాణే వంటి మెట్రో నగరాల్లో ఇలాంటి సంఘటనలు ఎక్కువగా నమోదవుతుంటాయి.
A peaceful walk turned into a terrifying momentpic.twitter.com/9LGOd5aDOV— Sonika Dutta (@Sonika_dutt) May 20, 2026
దీనికి గల ముఖ్య కారణాలు, మహారాష్ట్రలో చైన్ స్నాచింగ్ లేదా మొబైల్ స్నాచింగ్ జరిగినప్పుడు పోలీసులు వాటిని సాధారణ దొంగతనంలా కాకుండా, సెక్షన్ 392 దోపిడీ కింద కచ్చితంగా FIR నమోదు చేస్తారు. కేసుల ఉచిత నమోదు విధానం వల్ల ఇక్కడ రికార్డయ్యే కేసుల సంఖ్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.
మహారాష్ట్ర తర్వాత ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, తమిళనాడు, గుజరాత్ రాష్ట్రాలు కూడా దేశంలో అత్యధికంగా స్నాచింగ్, దొంగతనాల కేసులు నమోదయ్యే జాబితాలో ముందువరుసలో ఉన్నాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీ, ముంబై నగరాలు స్నాచింగ్ కేసుల్లో మొదటి రెండు స్థానాల్లో మారుతూ వస్తున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలలో కూడా హైదరాబాద్, వైజాగ్, విజయవాడ వంటి నగరాల్లో ప్రత్యేకంగా బైక్లపై వచ్చి గొలుసులు దొంగిలించే అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలను పట్టుకోవడానికి పోలీసులు ప్రత్యేక యాంటీ స్నాచింగ్ స్క్వాడ్స్ ఏర్పాటు చేసి నిఘా పెడుతున్నారు.
