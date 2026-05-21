  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. క్రైం న్యూస్
  4. Soaring Gold Prices: Woman Knocked Down in Chain Snatching Incident, Video
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Thursday, 21 May 2026 (20:16 IST)

దూసుకుపోతున్న బంగారం ధర, మహిళను కిందపడేసి చైన్ స్నాచింగ్, వీడియో

Chain Snatching Incident
BY: ఐవీఆర్
Publish: Thu, 21 May 2026 (20:16 IST) Updated: Thu, 21 May 2026 (20:19 IST)
google-news
Chain Snatching Incident
బంగారం ధరలు రోజురోజుకీ ఆకాశాన్ని చూస్తున్నాయి. దీనితో ఏ చిన్న బంగారు ఆభరణం తస్కరించినా లక్షలలో డబ్బు వస్తుందని చైన్ స్నాచర్లు పట్టపగలే దోపిడీలకు పాల్పడుతున్నారు. ఛండీగర్ రాష్ట్రంలో ఓ మహిళ తన బిడ్డను వాకర్ లో తీసుకుని వెళ్తుండగా బైకుపై వచ్చారు ఇద్దరు దుండగులు. వారిలో ఒకడు మహిళ మెడలో వున్న బంగారు గొలుసును లాక్కునే ప్రయత్నంలో మహిళ పెనుగులాడింది. ఐనా ఆమెను వదలకుండా కిందపడేసి ఆమె మెడలోని బంగారు గొలుసుని తెంచుకుని పారిపోయాడు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కనుక ఒంటరిగా ఆదమరిచి ఎవ్వరూ వుండకూడదని ఈ ఘటన చెబుతోంది.
 
నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, మన దేశంలో చైన్ స్నాచింగ్స్, మొబైల్ స్నాచింగ్స్, దొంగతనం కేసులలో మహారాష్ట్ర అగ్రస్థానంలో ఉంది. ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రలోని ముంబై, పూణే, ఠాణే వంటి మెట్రో నగరాల్లో ఇలాంటి సంఘటనలు ఎక్కువగా నమోదవుతుంటాయి.
 
దీనికి గల ముఖ్య కారణాలు, మహారాష్ట్రలో చైన్ స్నాచింగ్ లేదా మొబైల్ స్నాచింగ్ జరిగినప్పుడు పోలీసులు వాటిని సాధారణ దొంగతనంలా కాకుండా, సెక్షన్ 392 దోపిడీ కింద కచ్చితంగా FIR నమోదు చేస్తారు. కేసుల ఉచిత నమోదు విధానం వల్ల ఇక్కడ రికార్డయ్యే కేసుల సంఖ్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.
 
మహారాష్ట్ర తర్వాత ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, తమిళనాడు, గుజరాత్ రాష్ట్రాలు కూడా దేశంలో అత్యధికంగా స్నాచింగ్, దొంగతనాల కేసులు నమోదయ్యే జాబితాలో ముందువరుసలో ఉన్నాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీ, ముంబై నగరాలు స్నాచింగ్ కేసుల్లో మొదటి రెండు స్థానాల్లో మారుతూ వస్తున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలలో కూడా హైదరాబాద్, వైజాగ్, విజయవాడ వంటి నగరాల్లో ప్రత్యేకంగా బైక్‌లపై వచ్చి గొలుసులు దొంగిలించే అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలను పట్టుకోవడానికి పోలీసులు ప్రత్యేక యాంటీ స్నాచింగ్ స్క్వాడ్స్ ఏర్పాటు చేసి నిఘా పెడుతున్నారు.
About Writer
ఐవీఆర్

Rukmini Vasanth: రుక్మిణి వసంత క్యాజువల్ ప్యాకింగ్ క్లిప్ అభిమానుల ప్రశంసలు

Rukmini Vasanth: రుక్మిణి వసంత క్యాజువల్ ప్యాకింగ్ క్లిప్ అభిమానుల ప్రశంసలుకన్నడ చిత్రం సప్త సాగరదాచే ఎల్లో చిత్రానికి ఫిల్మ్‌ఫేర్ క్రిటిక్స్ అవార్డు అందుకుని, *కంతర: ఎ లెజెండ్ - చాప్టర్ 1* మరియు యశ్‌తో రాబోయే *టాక్సిక్* వంటి చిత్రాలలో నటించిన 28 ఏళ్ల బెంగళూరు నటి, గ్రే ట్యాంక్ టాప్, రిప్డ్ జీన్స్ మరియు స్నీకర్స్‌లో రిలాక్స్‌డ్‌గా కనిపిస్తోంది. ఆమె 'బాస్' తరహా హావభావాలు మరియు సహజమైన ఆకర్షణను అభిమానులు ఎంతగానో ఇష్టపడుతున్నారు.

Virat Karna: నాగబంధం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ - విఎఫ్ఎక్స్ పనుల్లో బిజీ

Virat Karna: నాగబంధం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ - విఎఫ్ఎక్స్ పనుల్లో బిజీమైథలాజికల్ యాక్షన్-అడ్వెంచర్ ‘నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్. ’దర్శకుడు అభిషేక్ నామా, హీరో విరాట్ కర్ణ క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ భారీ చిత్రం భారతీయ పురాణాలు, అడ్వెంచర్, ప్రాచీన రహస్యాలు, దైవిక శక్తులు, హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్ అంశాలతో చిత్రం ప్రేక్షకులకు ఇప్పటివరకు చూడని సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందించనుంది.

Vadde Naveen: వడ్డే నవీన్ నటిస్తూ నిర్మించిన చిత్రం ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు

Vadde Naveen: వడ్డే నవీన్ నటిస్తూ నిర్మించిన చిత్రం ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులువడ్డే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద వడ్డే నవీన్ హీరోగా, నిర్మాతగా రూపొందించిన చిత్రం ‘ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రిమూర్తులు’. కమల్ తేజ నార్ల ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో వడ్డే నవీన్‌, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్, వివేక్ రఘువంశీ, రఘుబాబు, శివన్నారాయణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, జ్వాలా కోటి, దేవి ప్రసాద్, సూర్య, బాబా బాస్కర్, ప్రమోదిని, సాథ్విక్ రాజు, అంజలి ప్రియ, గాయత్రి చాగంటి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు మూవీ టీజర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

Chiru 158: రెగ్యులర్ షూటింగ్ లో చిరంజీవి 158వ చిత్రం

Chiru 158: రెగ్యులర్ షూటింగ్ లో చిరంజీవి 158వ చిత్రంమెగాస్టార్ చిరంజీవి, సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి క్రేజీ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన 'వాల్తేర్ వీరయ్య' సంచలనాత్మక మాస్ బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. ఇప్పుడు ఈ ద్వయం మరో భారీ ప్రాజెక్ట్‌ - #చిరుబాబీ2 / #చిరు158 తో అలరించబోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మాత వెంకట్ కె నారాయణ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. కన్నడ, తమిళ, హిందీ భాషల్లో పలు భారీ ప్రాజెక్టులను అందించిన తర్వాత, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ వారి తొలి తెలుగు చిత్రం ఇది.