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  4. Son-in-law falls in love with the mother-in-law who gave him her daughter in marriage; the two eloped and got married, Video
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Monday, 8 June 2026 (13:06 IST)

పిల్లనిచ్చిన అత్త ప్రేమలో పడిన అల్లుడు, లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకున్నారు, వీడియో

Son-in-law married mother-in-law
BY: ఐవీఆర్
Publish: Mon, 8 Jun 2026 (13:06 IST) Updated: Mon, 8 Jun 2026 (13:09 IST)
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పిల్లనిచ్చిన అత్తతోనే ప్రేమలో పడిపోయాడు ఆ అల్లుడు. తన భార్యను వదిలేసి అత్తతోనే కాపురం చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఇది కాస్తా కుటుంబ సభ్యులకు తెలిసేలోపుగానే ఇద్దరూ పరారై కోర్టులో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన కాన్పూర్ దేహాత్‌లో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
 
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కాన్పూర్ దేహాత్ అక్బరూర్ పరిధిలో ఓ అల్లుడు తరచూ అత్తగారింటికి వస్తున్నాడు. కట్టుకున్న భార్యను ఇంటివద్ద వదిలేసి అత్తారింటికి తరచూ వస్తుండటంతో కుటుంబ సభ్యుల్లో అనుమానం మొదలైంది. వారి అనుమానాన్ని ఆ అత్తాఅల్లుళ్లు నిజం చేసారు. లోకం ఏమనుకుంటుందన్న విషయాన్ని కూడా పట్టించుకోని వారు ఇంటి నుంచి పారిపోయారు. తామిద్దరం ఇష్టపూర్వకంగా పెళ్లి చేసుకోదలిచామంటూ కోర్టు ముందు చెప్పి పెళ్లి చేసుకున్నారు. దానికి సంబంధించిన ధృవీకరణ పత్రాన్ని సైతం చూపించారు. ఈ వీడియో కాస్తా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
 
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ఐవీఆర్

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