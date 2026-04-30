ఎస్ఆర్ఎం వర్శిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్పై లైంగిక ఆరోపణలు.. కేసు నమోదు
ఏపీ రాజధాని అమరావతిలో ఉన్న ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్శిటీ అమరావతి క్యాంపస్లో పని చేస్తున్న అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఉబక్ ముస్తాఖపై లైంగిక ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇవి వర్శిటీలో కలకలం రేపాయి. తోటి మహిళ ప్రొఫెసర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ పరిణామం నేపథ్యంలో యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం అతడిని ఎకనామిక్స్ విభాగాధిపతి (హెచ్ఐడీ) పదవి నుంచి తక్షణమే తొలగించి, అంతర్గత విచారణకు ఆదేశించింది.
తనకు లైంగికంగా సహకరించాలని డిమాండ్ చేయడంతో పాటు, ఇన్స్టాగ్రామ్లో 'వానిష్ మోడ్' ఉపయోగించి అసభ్యకరమైన సందేశాలు పంపుతూ మానసికంగా వేధిస్తున్నారని బాధితురాలు తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ వేధింపుల వల్ల తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి గురై, చికిత్స తీసుకుంటున్నట్లు ఆమె పోలీసులకు వివరించారు.
బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో గుంటూరు జిల్లా పెదకాకాని పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. నిందితుడు ఉబైద్ ముస్తాఖపై ఐటీ యాక్ట్ సెక్షన్లు 67, 67Aతో పాటు భారతీయ న్యాయ సంహిత కింద కేసు నమోదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసినప్పటి నుంచి నిందితుడు అందుబాటులో లేడని పోలీసులు తెలిపారు.
మరోవైపు, ఏప్రిల్ 29న బాధితురాలి నుంచి ఈ-మెయిల్ అందిన వెంటనే స్పందించి, అంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీ (ఐసీసీ)కి కేసును అప్పగించామని ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ వినాయక్ కల్లూరి తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనపై పోలీసుల దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. అదేసమయంలో యూనివర్సిటీ అంతర్గత కమిటీ కూడా విచారణ జరుపుతోంది. ఈ రెండు విచారణల నివేదికల ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు ఉంటాయని ఆయన వెల్లడించారు.