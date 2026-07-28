  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. క్రైం న్యూస్
  4. Suspicious on his wife, husband hanged his wife made a video call to his in-laws in Bagalkot
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Tuesday, 28 July 2026 (22:26 IST)

భార్యపై అనుమానం, నీ కూతురు చావును కళ్లారా చూడండి, ఉరి వేసి అత్తమామలకు అల్లుడు వీడియో కాల్

crime
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (22:32 IST)
google-news
కట్టుకున్న భార్యను అత్యంత దారుణంగా ఉరి వేసి, ఆమె ప్రాణాల కోసం కొట్టుమిట్టాడుతుంటే ఆ ఘోరమైన దృశ్యాలను అత్తమామలకు వీడియో కాల్ చేసి చూపించాడు ఓ రాక్షస అల్లుడు. ఈ దారుణ ఘటన కర్నాటక లోని బాగల్‌కోట్‌లో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. బాగల్‌కోట్‌కు చెందిన 23 ఏళ్ల భాగ్యశ్రీ, ప్రవీణ్ దంపతులు. ఐతే కొన్ని నెలలుగా ప్రవీణ్ తన భార్యపై అనుమానం పెంచుకున్నాడు. ఎవరితో నవ్వుతూ మాట్లాడినా అనుమానంగా చూసేవాడు. వాడితో నవ్వుతూ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు, వాడితో నీకు ఏంటి సంబంధం అంటూ వేధిస్తుండేవాడు.
 
భర్త వేధింపులు తాళలేక భాగ్యశ్రీ రెండు నెలల క్రితం తన పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. ఐతే గత ఆదివారం నాడు అత్తవారింటికి వెళ్లి తను మారిపోయాననీ, మంచిగా చూసుకుంటానంటూ భాగ్యశ్రీ కాళ్లావేళ్లాపడి బ్రతిమాలాడు. అత్తమామలు కూడా అతడి మాటలను విశ్వసించారు. దాంతో భర్త వెంట వచ్చేసింది భాగ్యశ్రీ. ఐతే ఇంటికి వచ్చీరాగానే మళ్లీ ఆమెతో గొడవపెట్టుకున్నాడు. ఫలానా వాడితో నీకు లింకు వుందంటూ భార్యతో వాగ్వాదానికి దిగాడు. అతడి మాటలకు భాగ్యశ్రీ ఎదురుచెప్పడంతో ఆమెను కర్రతో తీవ్రంగా దాడి చేసి గాయపరిచాడు.
 
అనంతరం బెడ్రూంలోకి ఆమెను లాక్కెళ్లి ఆమె దుప్పట్టాను తీసుకుని ఫ్యానుకి ఉరి వేసాడు. ఆమె ప్రాణాల కోసం కొట్టుకుంటుంటే అత్తామామలకు వీడియో కాల్ చేసి... నీ కుమార్తె చావును లైవ్ లో చూడండి అంటూ రాక్షసుడిలా ప్రవర్తించాడు. తమ కళ్లెదుటే కూతురు ప్రాణాలు పోవడం చూసి గుండెలవెసేలా రోదించారు ఆ తల్లిదండ్రులు. ఈ ఘాతుకానికి సంబంధించి విషయం తెలుసుకుని పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకుని నిందితుడైన భాగ్యశ్రీ భర్తను అరెస్టు చేసారు.
About Writer
ఐవీఆర్
తర్వాతి కథనం
7,000 మందికి పైగా విద్యార్థులకు హెచ్‌ఐవి పాజిటివ్.. ఎక్కడో తెలుసా?

G.V. Prakash Kumar: షీ ఈజ్ మై అంటూ కయదు లోహర్ ను కిస్ చేస్తున్న జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్

G.V. Prakash Kumar: షీ ఈజ్ మై అంటూ కయదు లోహర్ ను కిస్ చేస్తున్న జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్, కయదు లోహర్ జంటగా నటిస్తున్న డార్క్ పాంటసీ సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ 'ఇమ్మోర్టల్' మరియప్పన్ చిన్న దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని అరుణ్‌కుమార్ ధనశేఖరన్ నిర్మిస్తున్నారు ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన సాంగ్ కి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వచ్చింది. నేడు 'ఇమ్మోర్టల్' నుంచి రొమాంటిక్ మెలోడీ 'షీ ఈజ్ మై' లిరికల్ వీడియోను మేకర్స్ విడుదల చేశారు.

Ravi Teja : తండ్రీ-కూతుళ్ల అనుబంధం తో రవితేజ....ఇరుముడి

Ravi Teja : తండ్రీ-కూతుళ్ల అనుబంధం తో రవితేజ....ఇరుముడిమాస్ మహారాజా రవితేజ, ప్రియా భవాని శంకర్ కథానాయికగా నటించిన చిత్రం ఇరుముడి. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం 'ఫస్ట్ గ్లింప్స్', చార్ట్‌బస్టర్ అయ్యప్ప భక్తి పాట 'ఇరుముడి కట్టు'తో ప్రేక్షకులను అలరించిన ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు మరో కీలక అప్‌డేట్‌తో ముందుకొచ్చింది.

Naga Chaitanya: కోవిడ్ తర్వాత లవ్ స్టోరీస్ తగ్గిపోతుంటే బాధపడ్డాను : నాగచైతన్య

Naga Chaitanya: కోవిడ్ తర్వాత లవ్ స్టోరీస్ తగ్గిపోతుంటే బాధపడ్డాను : నాగచైతన్యహీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా నటించిన "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో ఆకట్టుకున్నారంటూ సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ స్పందిస్తున్నారు. ప్రశంసలతో పాటు మంచి వసూళ్లు దక్కించుకుంటోంది. సినిమా. ఈ సినిమా 3 రోజుల్లోనే 40.1 కోట్ల రూపాయలు ఆర్జించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా గ్రాండ్ సక్సెస్ మీట్ ను యువసామ్రాట్ నాగచైతన్య ముఖ్య అతిథిగా హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు.

Vishal : విశాల్ హీరో, దర్శకుడిగా చేస్తున్న చిత్రం మకుటం నుంచి సాంగ్ రిలీజ్

Vishal : విశాల్ హీరో, దర్శకుడిగా చేస్తున్న చిత్రం మకుటం నుంచి సాంగ్ రిలీజ్స్వర్గీయ ఆర్ బీ చౌదరి సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద 99వ ప్రాజెక్ట్‌గా మకుటం చిత్రంలో అంజలి, దుషార విజయన్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ నుంచి వచ్చిన టీజర్, ఫస్ట్ సింగిల్ ‘ది రైజ్ అఫ్ లింగా’, ఫోక్ సాంగ్ ‘నచ్చాకే వచ్చేరా’ అనే పాటలు అన్నీ కూడా అందరిలోనూ అంచనాలు పెంచేశాయి. ఇక తాజాగా మరో పాటను చిత్రయూనిట్ రిలీజ్ చేసింది.

దుల్కర్ సల్మాన్, పూజా హెగ్డే చిత్రం శ్రీ శ్రీ నుంచి రొమాంటిక్ సాంగ్ రిలీజ్

దుల్కర్ సల్మాన్, పూజా హెగ్డే చిత్రం శ్రీ శ్రీ నుంచి రొమాంటిక్ సాంగ్ రిలీజ్రవి నెలకుదిటి దర్శకత్వంలో దుల్కర్ సల్మాన్, పూజా హెగ్డే జంటగా నటిస్తున్న సినిమా శ్రీ శ్రీ. ప్రేమ, వినోదం, భావోద్వేగాలతో కూడిన రొమాంటిక్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన వర్కింగ్ స్టిల్స్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ మంచి స్పందన అందుకోగా, తాజాగా ఈ సినిమా మ్యూజికల్ జర్నీని ప్రారంభిస్తూ తొలి పాట 'బొమ్మ బొమ్మ'ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు.