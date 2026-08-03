విశాఖ వివాహితపై తాడేపల్లిలో అత్యాచారం - నిందితుడు గుంటూరు వాసి
విశాఖకు చెందిన ఓ వివాహితపై గుంటూరుకు చెందిన వ్యక్తి అత్యాచారానికి పాల్పడి, కులం పేరుతో దూషించాడంటూ ఆదివారం తాడేపల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది. ఈ మేరకు నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేశారు. తాడేపల్లి సీఐ వీరేంద్రబాబు కథనం మేరకు.. విశాఖకు చెందిన ఓ వివాహిత వైకాపా మహిళా విభాగంలో పనిచేస్తున్నారు. ఆమెకు అదే పార్టీలోని మరో మహిళ ద్వారా గుంటూరుకు చెందిన అరుణ్ కుమార్తో రెండు నెలల క్రితం పరిచయం ఏర్పడింది. అరుణ్ కుమార్ తరచూ విశాఖకు వెళుతూ ఆమెతో సాన్నిహిత్యం పెంచుకున్నారు.
ఈ ఇద్దరూ కలిసి సోషల్ మీడియాలో మావిగన్ పేరుతో న్యూస్ ఛానల్ ఏర్పాటు చేసేందుకు నిర్ణయించుకున్నారు. ఆ మేరకు సదరు వివాహిత అరుణ్ కుమార్కు రూ.8.50 లక్షల నగదు ఇచ్చారు. కొద్దిరోజుల తర్వాత తన డబ్బు వెనక్కి తీసుకోగా, అప్పటి నుంచి ఇద్దరి మధ్య మాటలు లేవు. అయితే, గత నెల 30న వైకాపాకు సంబంధించిన ఓ ధర్నా కార్యక్రమానికి హాజరయ్యేందుకు ఆమె 29వ తేదీన విశాఖ నుంచి తాడేపల్లి వచ్చి ఓ హోటల్లో దిగారు. ఆమె తాడేపల్లికి వచ్చిన విషయాన్ని తెలుసుకున్న అరుణ్ కుమార్.. ఆమెతో మాట్లాడాలని ప్రయత్నించారు. తొలుత ఆమె అభ్యంతరం పెట్టినా, చివరకు మాట్లాడేందుకు అనుమతించారు. ఆమె ఉంటున్న హోటల్ గది వద్దకు వచ్చిన అతను అత్యాచారం, దాడికి పాల్పడటంతో పాటు.. కులం పేరుతో దూషించినట్లు బాధితురాలు ఆదివారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
భర్తను వదిలి తన వెంట రావాలంటూ ఇబ్బంది పెట్టాడని, ఇద్దరూ కలిసి దిగిన ఫొటోలు ఉన్న ఫోన్లు, తన మెడలోని గొలుసును తీసుకెళ్లాడని బాధితురాలు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నట్లు సీఐ వివరించారు. ఆదివారం ఉదయం అరుణ్ కుమార్ తన స్నేహితుడు మణికంఠ ద్వారా గుంటూరు వస్తే ఫోన్లు ఇస్తానని చెప్పగా.. ఆమె వారున్న ప్రదేశానికి వెళితే కారుపై రాయితో దాడి చేసినట్లు బాధితురాలు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారన్నారు. ఈ మేరకు అరుణ్ కుమార్పై అత్యాచారం, ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు సీఐ తెలిపారు.
అతనికి సహకరించిన మహిళతోపాటు మరో వ్యక్తిపైనా కేసు నమోదు చేశామన్న ఆయన... డీఎస్పీ మురళీకృష్ణ కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఇదిలాఉంటే, నిందితుడు అరుణ్కుమార్పై మొత్తం 18 కేసులు ఉన్నట్లు పోలీసులు చెబుతుండగా.. ఇటీవల వినుకొండలోనూ ఒకటి నమోదైనట్లు తెలిపారు.