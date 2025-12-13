నీ దుస్తులన్నీ విప్పేయ్, మర్దన కూడా చేయాలి: ఆసుపత్రిలో మహిళకు లైంగిక వేధింపులు
ఆసుపత్రిలో అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్ష చేయించుకునేందుకు వచ్చిన మహిళను లైంగిక వేధింపులకు గురిచేసాడు ఆసుపత్రి సిబ్బందిలో ఒకడు. బాధితురాలు అల్ట్రాసౌండ్ కేంద్రం లోపలికి రాగానే... నీ దుస్తులన్నీ విప్పేసేయ్, రిజల్ట్ కరెక్టుగా రావాలంటే శరీరాన్ని మర్దన కూడా చేయాల్సి వుంటుంది అంటూ ఆమెను అసభ్యంగా తాకేందుకు ముందుకు వచ్చాడు. ఆమె అతడిని అడ్డుకోవడంతో అతడు మరింత దురుసుగా ప్రవర్తించి ఆమెను దుర్భాషలాడుతూ బెదిరించాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గోరఖ్ పూర్ మహిళల ఆసుపత్రికి గుల్రియాకి చెందిన మహిళ అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్ష చేయించుకునేందుకు గురువారం నాడు వచ్చింది. అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్షా కేంద్రంలోకి అడుగుపెట్టగానే అక్కడ పనిచేస్తున్న పురుషుడు ఆమెతో... నీ దుస్తులు పూర్తిగా తీసేయ్, మర్దన కూడా చేయాల్సి వుంటుంది అంటూ ఆమెతో అన్నాడు. ఆ మాటలతో మహిళ నిర్ఘాంతపోయి చూస్తుండిపోగా, అతడు మరోసారి గద్దించి చెప్పాడు.
దుస్తులు విప్పేయమంటూ గట్టిగా చెప్పడంతో ఆమె దానికి అడ్డు చెప్పింది. ఆమె అలా అడ్డం తిరగడంతో ఆగ్రహంతో ఊగిపోతూ.. చెప్పిన మాట వినవా, చంపేస్తానంటూ ఆమెను బెదిరిస్తూ ఆమెను గది నుంచి బైటకు నెట్టేసాడు. ఈ విషయాన్ని ఆసుపత్రి యాజమాన్యానికి ఫిర్యాదు చేస్తే పట్టించుకోలేదని బాధితురాలు వాపోయింది. చివరికి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో వ్యవహారం బైటకు వచ్చింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.