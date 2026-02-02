మైనర్ బాలిక దాలిస్తే ఇంట్లోనే గర్భస్రావం చేసిన తల్లిదండ్రులు
తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని చెంగల్పట్టు జిల్లాలో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ మైనర్ బాలిక గర్భందాల్చింది. స్తానికంగా ఉండే ఓ యువకుడుతో ఆమె సన్నిహితంగా ఉంటూ శారీరకంగా కలిశారు. దీంతో ఆ బాలిక గర్భందాల్చింది. ఈ విషయాన్ని ఇంట్లో చెప్పలేదు. ఈ క్రమంలో ఆ బాలిక అనారోగ్యంబారినపడటంతో తల్లిదండ్రులు సమీపంలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు.
అక్కడ పరీక్షించిన వైద్యులు బాలిక 10 వారాల గర్భంతో ఉన్నట్లు నిర్ధారించారు. దీంతో బాలికకు ఇంట్లోనే గర్భస్రావం చేసేందుకు తల్లిదండ్రులు ప్రయత్నించారు. తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో చెంగల్పట్టు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
అక్కడి నుంచి మెరుగైన చికిత్సకు చెన్నై రాజీవ్గాంధీ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా అక్కడ చికిత్స పొందుతూ శనివారం మృతి చెందింది. ఆసుపత్రి తరపున పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి బాలికను గర్భవతిని చేసిన యువకుడి కోసం గాలిస్తున్నారు.