కుమార్తెను ప్రేమించిన యువకుడిపై మరిగే నూనె పోసిన మహిళ
తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని రాణిపేట జిల్లా కావేరిపాక్కం సమీపంలో ఓ దారుణం జరిగింది. ప్రేమించిన కుమార్తె యువకుడిపై ఓ మహిళ సలసల కాగే నూనె పోసింది. దాంతో బాధిత యువకుడు చావు బతుకుల మధ్య ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, కావేరిపాక్కం సమీపంలోని ఉత్తిరంపట్టు గ్రామానికి చెందిన దమీమ్(36) అనే మహిళ భర్త మరణించారు. ఆమె కుమారుడు, కుమార్తె(18)తో జీవిస్తోంది. మూడు నెలల క్రితం కావేరిపాక్కంలో ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని వెళ్లారు.
ఇదిలావుండగా, ఒచ్చేరి సమీపంలోని ఆయర్పాడికి చెందిన లోకేష్(19), దమీమ్ కుమార్తె రెండేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. శుక్రవారం సాయంత్రం లోకేష్ ప్రియురాలి ఇంటికెళ్లాడు. కుమార్తెనిచ్చి పెళ్లి చేయమని దమీమ్ని కోరాడు.
దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన ఆమె వంట గదిలోంచి మరుగుతున్న నూనె తీసుకొచ్చి యువకుడిపై పోసింది. అతను కేకలు వేయడంతో స్థానికులు వాలాజాపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. బాధితుడు శనివారం రాత్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.