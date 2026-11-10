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  4. Tamil Nadu: Suspecting extramarital lover’s fidelity, man takes her to forest area, slits her throat
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 10 November 2026 (19:48 IST)

వివాహేతర సంబంధం.. డబ్బులు అడుగుతుందని చంపేసిన ప్రియుడు

crime
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (19:48 IST)
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దంపతుల మధ్య జరుగుతున్న నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి. సహనం లేకపోవడంతో భార్యాభర్తల మధ్య వాగ్వివాదాలు నేరాలకు కారణమవుతున్నాయి. ఇంకా వివాహేతర సంబంధాలు హత్యకు దారిసాతున్నాయి. తాజాగా తమిళనాడులో దారుణ హత్య ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ముగ్గురు పిల్లలకు తల్లైన 24 ఏళ్ల మహిళను ఆమెకు పరిచయమైన వ్యక్తి అటవీ ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి కత్తితో విచక్షణారహితంగా పొడిచి హత్య చేశాడు. 
 
తిరువళ్లూరు జిల్లాలోని ఊత్తుకోట సమీపంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మృతురాలిని సెంగరై గ్రామానికి చెందిన మణిమేఖలగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ హత్యకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన దుర్గా ప్రసాద్ (28)ను అరెస్టు చేశారు. డబ్బుల విషయంలో ఇద్దరి మధ్య ఏర్పడిన వివాదమే హత్యకు కారణమని పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. 
 
మణిమేఖలకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని సురుటపల్లి సమీపంలోని కారణి గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తితో వివాహమైంది. వీరికి ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. అయితే కొంతకాలంగా భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలు రావడంతో ఇద్దరూ విడిపోయారు. దీంతో మణిమేఖల తన ముగ్గురు పిల్లలను తీసుకుని తిరువళ్లూరు జిల్లా సెంగరైలోని పుట్టింటికి చేరుకుంది. కుటుంబ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఆమె ఉద్యోగం చేస్తూ పిల్లలను పోషించుకుంటోంది. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన దుర్గా ప్రసాద్‌తో ఆమెకు పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం వివాహేతర సంబంధానికి కారణమైంది. 
 
కొంతకాలం వీరిద్దరి మధ్య సంబంధం సజావుగా సాగినప్పటికీ, ఆ తర్వాత విభేదాలు మొదలయ్యాయి. మణిమేఖల తరచూ డబ్బులు అడుగుతోందని దీంతో ఆమెను దుర్గా ప్రసాద్ చంపేశాడని తెలుస్తోంది. తిరువళ్లూరు జిల్లా పూండి సమీపంలోని సెండ్రాయన్‌పాళయం అటవీ ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి అక్కడ కత్తితో పొడిచి చంపినట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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