డేటింగ్ యాప్లో లావణ్య అంటూ పరిచయం, రూ. 14.75 లక్షలు సమర్పించుకున్న టెక్కీ
డేటింగ్ యాప్ లోకి వెళ్లి రూ. 14.75 లక్షలు పోగొట్టుకున్నాడు వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన ఉదయ్ కిరణ్. వై99 అనే డేటింగ్ యాప్ లోకి వెళ్లాడు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్న ఉదయ్ కిరణ్. లావణ్య అంటూ అందమైన ఫోటో పెట్టి ఇతడితో చాటింగ్ చేయడం ప్రారంభించారు అవతలి వ్యక్తి. రేయింబవళ్లు చాటింగ్ చేసుకుంటూ మరింత సన్నిహితంగా మారిపోయారు.
ఇదే అదనుగా లావణ్య టెక్కీ నుంచి మెల్లగా యూపీఐ ఇతర మార్గాల ద్వారా రూ. 14.75 లక్షల వరకూ నొక్కేసారు. ఆ తర్వాత టెక్కీ ఛాటింగ్ కు స్పందన ఇవ్వడం మానేసారు. దీనితో తను మోసపోయానని గుర్తించి వరంగల్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేయగా లావణ్య అనే పేరుతో ఓ వ్యక్తి హనీట్రాప్ చేసినట్లు గుర్తించారు. నిందితుడు తమిళనాడులోని సేలం జిల్లాలో వున్నట్లు గుర్తించారు. అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆన్ లైన్ మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా వుండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.