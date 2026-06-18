  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. క్రైం న్యూస్
  4. Techie Radha Gayatri dies in Mussoorie; in-laws file complaint alleging foul play by son-in-law
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Thursday, 18 June 2026 (17:19 IST)

ముస్సోరీలో టెకీ రాధా గాయత్రి మృతి: అల్లుడుపై అనుమానం అంటూ అత్తమామలు ఫిర్యాదు

Techie Radha Gayatri dies in Mussoorie
BY: ఐవీఆర్
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (17:19 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (17:21 IST)
google-news
ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని ముస్సోరిలోని ఓ హోటల్ గదిలో ముక్కు నుంచి రక్తం వచ్చి అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందిన టెకీ రాధా గాయత్రి తల్లిదండ్రులు తమ కుమార్తె మరణంపై విశాఖ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. తమ అల్లుడే అఘాయిత్యానికి పాల్పడి వుంటాడంటూ వారు అనుమానం వ్యక్తం చేసారు. ఈ నెలలో తమ బిడ్డ విశాఖ నుంచి వర్క్ ఫ్రమ్ హోం చేస్తానని తమకు చెప్పిందనీ, ఇంతలోనే కానరాని లోకాలకు వెళ్లిందంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు.
 
కాగా రాధా గాయత్రి తన భర్త శ్రీచరణ్ తో కలిసి ఉత్తరాఖండ్ లోని హరిద్వార్, రుషికేస్ ప్రాంతాలను పర్యటించి వస్తానని చెప్పి వెళ్లింది. ఐతే అక్కడ ముస్సోరి హోటల్ గదిలో విగతజీవిగా మారింది. భార్య మరణించినట్లు స్వయంగా ఆమె భర్త ముస్సోరి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. ముక్కు నుంచి రక్తం కారి మృతి చెంది పడి వుండటాన్ని పోలీసులు గమనించారు. అనుమానస్పద మృతిగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసారు.
 
కాగా రాధాగాయత్రి స్వస్థలం విజయనగరం జిల్లాలోని జామి మండలం మామిడిపల్లి. ఆమె సీఎం చదివి ఢిల్లీలో ఉద్యోగం చేస్తోంది. గత ఏడాది నవంబర్ నెలలో విశాఖపట్టణానికి చెందిన శ్రీచరణ్‌తో ఆమె వివాహం జరిగింది.
About Writer
ఐవీఆర్

నిజ జీవితపు ఘటనలకు చేతబడులు, క్షుద్ర పూజల కథే కళాంకి భైరవుడు

నిజ జీవితపు ఘటనలకు చేతబడులు, క్షుద్ర పూజల కథే కళాంకి భైరవుడుకళాంకి భైరవుడు ఓ విభిన్నమైన గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన మిస్టికల్ థ్రిల్లర్. చేతబడులు, క్షుద్ర పూజలు, నిజ జీవితంలో జరిగిన కొన్ని ఆశ్చర్యకర సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించనుంది. దర్శకుడు హరి హారన్.వి తన ప్రత్యేక కథన శైలితో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.గాయత్రీ ప్రొడక్షన్స్, రచ్చమల్ల బ్రదర్స్ బ్యానర్లపై కె.ఎన్. రావు, డా. రచ్చమల్ల శ్రీనివాస రావు నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి పి.ఆర్. సంగీతం అందించారు.

Peddi 56-second addition: రామ్ చరణ్ పెద్ది లో నిమిషాల 56 సెకన్ల కొత్త జోడింపు లాభించేనా?

Peddi 56-second addition: రామ్ చరణ్ పెద్ది లో నిమిషాల 56 సెకన్ల కొత్త జోడింపు లాభించేనా?మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ సంచలనాత్మక బ్లాక్‌బస్టర్ 'పెద్ది' ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా 400 కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో థియేటర్లలో విజయవంతంగా నడుస్తోందని చిత్ర టీమ్ ప్రకటించింది.. దాదాపు రెండు వారాలుగా థియేటర్లను ఏలుతూ, అనేక రికార్డులను తిరగరాస్తున్న ఈ చిత్రం, రేపటి నుంచి జోడించనున్న కొత్త సన్నివేశాలతో తన మూడవ వారంలో మరింత బలమైన ప్రదర్శన కోసం సిద్ధమవుతోంది.

Anil Ravipudi movie: లాంఛనగా అనిల్ రావిపూడి, కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ చిత్రం ప్రారంభం

Anil Ravipudi movie: లాంఛనగా అనిల్ రావిపూడి, కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ చిత్రం ప్రారంభంఅనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ నాయకులుగా నటిస్తున్న సినిమా నేడు అనగా గురువారంనాడు పుష్యయోగం తిథినాడు అనగా గురుపుష్యమి అమృత యోగం ఉదయం 8గంటలకు లాంఛనంగా పూజతో ప్రారంభమైంది. రామానాయుడు స్టూడియోలోని గుడిలో పూజను నాయికానాయకులు కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్, కృతి శెట్టి, కీర్తి సురేష్‌ తోపాటు చిత్ర నిర్మాతలు సాహుగారపాటి దంపతులు, సురేష్ బాబు, విజయేంద్ర ప్రసాద్ పూజ నిర్వహించారు.

Samantha and Vijay: ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌ను ప్రశంనించిన సమంత రూత్ ప్రభు

Samantha and Vijay: ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌ను ప్రశంనించిన సమంత రూత్ ప్రభు'కత్తి', 'తేరి', 'మెర్సల్' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలలో వారి పాత కలయికలు పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేయగా, ఈ బ్లాక్‌బస్టర్ జంట తిరిగి కలవడాన్ని అభిమానులు సంబరంగా జరుపుకున్నారు. ఏప్రిల్ 23న జరిగిన ఎన్నికల్లో ఆయన టీవీకే పార్టీ 108 సీట్లు గెలుచుకుని, మిత్రపక్షాలతో కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన నెల రోజులకే, జీవితంలో ఇంకా పెద్ద కలలు ఉంటాయని సమంత యువతను కోరారు. విశాల్, సిమ్రాన్ వంటి ఇతర నటుల నుంచి ఆమెకు విస్తృత మద్దతు లభిస్తోంది.

Srinu Vaitla: శర్వా నంద్, డైరెక్టర్ శ్రీనువైట్ల సినిమాకు సన్నాహాలు

Srinu Vaitla: శర్వా నంద్, డైరెక్టర్ శ్రీనువైట్ల సినిమాకు సన్నాహాలుచార్మింగ్ స్టార్ శర్వా, బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ శ్రీనువైట్ల, అనిల్ సుంకర ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కనున్న నూతన చిత్రానికి సంబంధించిన ఆఫీస్ ప్రారంభోత్సవ పూజా కార్యక్రమం నేడు జూబ్లీ హిల్స్‌లో ఘనంగా జరిగింది.