కర్నాటకలో దారుణం : బిడ్డకు జన్మనిచ్చి గొంతుకోసి చంపేసిన యువతి
కర్నాటక రాష్ట్రంలోని బెంగుళూరు నగరంలో దారుణం జరిగింది. ఓ 19 యేళ్ల యువతి ఫాక్స్కాన్ ఫ్యాక్టరీలో మరుగుదొడ్డిలో ఓ బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అనంతరం ఆ పసికందు గొంతు కోసి హతమార్చింది. మృతదేహాన్ని ఓ సంచిలో పడేసింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
అయితే, బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన యువతి అవివాహిత కావడం గమనార్హం. ఈ విషయం బయటకు తెలిస్తే ఎక్కడ పరువు పోతుందోనని భయాందోళనతో అలా చేసినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఆ రోజు డెలివరీ అవుతుందని ఆమె ఊహించకపోయి ఉండొచ్చని సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి.
తర్వాత మరొకరు వాష్రూమ్లోకి వెళ్లడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే చంపేసినట్లు గుర్తించారు. బుధవారమే ఈ ఘటన జరిగింది. ప్రస్తుతం ఆ యువతికి ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.