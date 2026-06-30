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కుమార్తె - అల్లుడి ప్రాణాలు తీసిన అత్త - మామల అత్యాశ
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మోకిలా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అత్తామామల అత్యాశ కుమార్తె అల్లుడి ప్రాణాలు తీసింది. ఫలితంగా జైలుపాలయ్యారు. ఆదివారం మోకిల ఠాణా పరిధిలోని జన్వాడలో జరిగిన ఇద్దరు దంపతులు వడ్ల బాలసాయి (32), పద్మ(26) ఆత్మహత్య విషయంలో మృతుడి సోదరుడు అరవింద్ ఫిర్యాదుతో పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
స్థానిక పోలీసుల సమాచారం మేరకు ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన దంపతులు ఏడాదిన్నర క్రితం ప్రేమ పెళ్లి చేసుకుని సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్ చెరువు మండలం పటేల్గూడలో నివాసముంటూ జీవనం సాగించేవారు. పెళ్లి జరిగిన కొన్ని రోజులకు అత్తగారి ఇంటికి దంపతులు వెళ్లారు. రూ.10 లక్షలు కావాలని, తమ ఇంట్లో నిధి ఉన్నట్లు ఓ సాధువు చెప్పాడని.. అల్లుడిని అత్తమామలు, తోడల్లుడు వెంకటేష్ నమ్మించారు.
బాలసాయి 4 నెలల క్రితం తెలిసిన వారి వద్ద వడ్డీలకు రూ.10 లక్షలు అప్పులు తెచ్చి వారికి ఇచ్చాడు. ఇంట్లో తవ్వకాలు జరపగా నిధి దొరకలేదు. అప్పులు ఇచ్చిన వారి బాలసాయిపై ఒత్తిడి పెంచారు. అత్త, మామ, తోడల్లుడిని అడిగినా డబ్బులు తిరిగివ్వలేదు. దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో బాలసాయి, పద్మ స్వగ్రామం జన్వాడకు వచ్చి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. వారికి 5 నెలల బాలుడు ఉన్నాడు.
పోలీసులు మృతుడి ఫోన్ పరిశీలించగా ఓ మెసేజ్ కనిపించింది. 'అందరూ క్షమించాలి. నేను, నా భార్య... మా అత్త, మామల మాటలు నమ్మి మోసపోయాం. మా చావుకు కారణం వారే'నని సారాంశం. పోలీసులు శాంతమ్మ, చంద్రయ్య, వెంకటేష్ను అరెస్టు చేసి, కోర్టులో హాజరుపరిచి జైలుకు తరలించారు.
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