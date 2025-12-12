కుమార్తెను వేధిస్తున్న అల్లుడు.. అడిగేందుకు వెళ్లిన మామ హత్య
తన కుమార్తెను వేధిస్తున్న అల్లుడుని అడిగేందుకు వెళ్ళిన మామ.. ఆ అల్లుడు చేతిలోనే దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. హతుడు గార్ల మాజీ ఎంపీపీ కావడం గమనార్హం. ఈ దారుణం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మహబూబాబాద్ పట్టణంలో చోటుచేసుకుంది.
గార్ల మండలం మర్రిగూడెం శివారు బొజ్జ తండాకు చెందిన బానోత్ లాలూ నాయక్ కుమార్తె లహరికి.. కురవి మండలం పెద్దతండాకు గాంధీ నాయక్తో మూడేళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. వీరికి కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు.
రెండేళ్ల నుంచి అదనపు కట్నం కోసం భర్త, అత్తమామలు వేధిస్తుండటంతో లహరి పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. 16 నెలల తర్వాత పెద్దల సమక్షంలో పంచాయితీ చేసి తిరిగి ఆమెను కాపురానికి పంపించారు. ప్రస్తుతం మహబూబాబాద్ పట్టణంలోని మిలటరీ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్నారు. గురువారం రాత్రి తనను కొడుతున్నాడని లహరి.. తండ్రి లాలూ నాయక్ ఫోన్ చేసి చెప్పింది.
దీంతో లాలూ నాయక్ అతని కుమారుడు ప్రదీప్.. వచ్చి ఎందుకు కొడుతున్నావని అల్లుడిని నిలదీయడంతో వారి మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది ఈ క్రమంలో గాంధీ నాయక్ దాడి చేసి నెట్టివేయడంతో లాలూ నాయక్ తలకు తీవ్ర గాయమైంది.
మహబూబాబాద్ జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించగా.. పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్ధరించారు. మృతుని కుమారుడు ప్రదీప్ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు.