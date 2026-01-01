భర్త వియోగం తట్టుకోలేక... ఇద్దరు పిల్లలకు విషమిచ్చి తల్లి కూడా..
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా కల్వకుర్తి పట్టణంలో కొత్త సంవత్సరం రోజున తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. తన భర్త వియోగాన్ని తట్టుకోలేక ఓ మహిళ తన ఇద్దరు పిల్లలకు విషమిచ్చి ఆపై తాను ఆత్మహత్య చేసుకుంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
పెబ్బేరుకు చెందిన ప్రకాశ్ కుటుంబంతో సహా కల్వకుర్తిలో నివాసముంటూ.. ఓ దుకాణంలో పనిచేసేవాడు. గతేడాది నవంబరు నెలలో అతను గుండెపోటుతో మృతి చెందాడు. భర్త మృతిని తట్టుకోలేక తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన ప్రసన్న(40).. కుమారుడు (15), కుమార్తె (13) అన్నంలో పురుగుల మందు కలుపుకొని తిని ఆత్మహత్యకు యత్నించారు.
దీన్ని గమనించిన చుట్టుపక్కల వారు చికిత్స నిమిత్తం వీరిని కల్వకుర్తి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ కుమార్తె మృతి చెందింది. తల్లి ప్రసన్న, కుమారుడి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో హైదరాబాద్ తరలిస్తుండగా.. ప్రసన్న మృతి చెందారు. కుమారుడి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు.