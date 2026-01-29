మేనల్లుడుతో అక్రమ సంబంధం.. భర్తకు తెలియడంతో చంపేసింది...
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నల్గొండ జిల్లా సీత్యాతండాలో ఓ దారుణం జరిగింది. సొంత మేనల్లుడుతో ఓ వివాహిత వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. ఈ విషయం తన భర్తకు తెలిసింది. దీంతో తమ అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని భావించిన ఆ మహిళ కట్టుకున్న భర్తను మేనల్లుడుతో కలిసి హత్య చేసింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
సీత్యాతండాకు చెందిన రమావత్ రవి (34) అనే వ్యక్తికి మిర్యాలగూడ మండలం ఏడుకోట్ల తండాకు చెందిన లక్ష్మితో 11 సంవత్సరాల క్రితం వివాహమైంది. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు. రవి అటెండరుగా పని చేస్తున్నాడు. రవి అక్క కుమారుడైన గణేశ్తో లక్ష్మికి వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. ఈ విషయం బహిర్గతం కావడంతో భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలు తలెత్తాయి. దీంతో లక్ష్మి ఒక యేడాదిగా పుట్టింటిలోనే ఉంటుంది. ఆ తర్వాత రవి తల్లిదండ్రులు స్థానిక పెద్ద మనుషులతో మాట్లాడి, లక్ష్మిని తిరిగి కాపురానికి తీసుకొచ్చారు.
ఈ క్రమంలో ఈ నెల 26వ తేదీన మరోమారు భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు జరిగాయి. 27వ తేదీన మద్యం సేవించి వచ్చిన రవి పడక గదిలో పడుకునివుండగా, హైదరాబాద్ నగరంలో ఓ దుకాణంలో పని చేసే తన ప్రియుడు గణేశ్ను పిలిపించి, రవిపై దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో రవి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. మృతుడు తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న లక్ష్మి, ఆమె ప్రియుడు గణేశ్ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.