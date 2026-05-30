Written By ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 30 May 2026 (14:38 IST)

అత్తింటివారు బైకు కొనివ్వలేదని భార్యను గదిలో ఉరేసిన భర్త...

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరో దారుణం జరిగింది. అత్తింటి వారు ద్విచక్రవాహనాన్ని కొనివ్వలేదని కట్టుకున్న భార్యను ఓ కసాయి భర్త ఉరేసి హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత భర్త కూడా బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ విషాదకర ఘటన రాష్ట్రంలోని సంగారెడ్డి జిల్లా కొండాపూర్ మండలం మారేపల్లి శివారులోని మామిడితోటలో చోటుచేసుకుంది. 
 
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, కొండాపూర్ మండలం మారేపల్లికి చెందిన దాసరి అంజయ్య (25) అనే వ్యక్తికి 11 నెలల కిందట నారాయణఖేడ్ మండలం సంజీవ్రావుపేటకు చెందిన యాదమ్మ (20)తో వివాహం జరిగింది. భార్య, తల్లి, సోదరుడితో కలిసి మారేపల్లి శివారులోని ఓ మామిడితోటను కౌలుకు తీసుకున్నారు. అక్కడే నివాసం ఉంటూ మామిడి పండ్లు విక్రయిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. మద్యానికి బానిసైన అంజయ్య.. అత్తింటివారు ద్విచక్ర వాహనం కొనివ్వాలని తరచూ భార్యతో గొడవపడేవాడు. 
 
ఈ క్రమంలో శుక్రవారం ఉదయం అంజయ్య తల్లి మామిడి పండ్లు విక్రయించేందుకు సదాశివపేటకు వెళ్లారు. ఇంట్లో భార్యాభర్తలు మాత్రమే ఉన్నారు. ద్విచక్రవాహనం విషయంలో వారిద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది. ఆగ్రహించిన అంజయ్య భార్య యాదమ్మను గదిలో చున్నీతో ఉరేసి హత్య చేశాడు. 
 
పోలీసు కేసు అవుతుందని ఆందోళన చెందిన అంజయ్య.. ఘటనాస్థలికి కొద్ది దూరంలో మామిడిచెట్టుకు ఉరేసుకొని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. సమాచారం అందుకున్న డీఎస్పీ సత్తయ్యగౌడ్ ఘటనా స్థలిని పరిశీలించారు. బాధిత కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి వివరాలు సేకరించారు. యాదమ్మ తండ్రి సాయిలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
chiatanya case: సమంతపై వస్తున్న కంటెంట్‌పై నాగ చైతన్య పోరాటం - సెప్టెంబర్ లో కోర్టు విచారణకథానాయకుడు నాగ చైతన్య ఇటీవల తన వ్యక్తిత్వ హక్కుల పరిరక్షణ కోరుతూ ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఆయన పేరు, చిత్రం, అనధికారిక వస్తువులు, ఏఐ (AI) సృష్టించిన మరియు అశ్లీల కంటెంట్‌ను అనధికారికంగా ఉపయోగించారన్న ఆరోపణలపై ఈ దావా వేశారు. ఆయన తన మాజీ భార్య సమంత రూత్ ప్రభును మోసం చేశారని, ఆమె కెరీర్‌ను నాశనం చేశారని సూచించే కంటెంట్‌ను కూడా ఆయన న్యాయవాది ప్రస్తావించారు.

కోలీవుడ్ అగ్రహీరో అజిత్‌కు మాతృవియోగంకోలీవుడ్ అగ్రహీరో అజిత్ కుమార్‌ ఇంట విషాదం చోటుచేసుకుంది. అజిత్ కుమార్ తల్లి మోహిని మణి (85) వృద్యాప్యంతో పాటు అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా శనివారం ఉదయం కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతోన్న ఆమె శనివారం ఉదయం స్వగృహంలో తుదిశ్వాస విడిచారు.

Peddi - తెలంగాణ లో పెద్ది టిక్కెట్ల పెంపు కు బ్రేక్ - ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రత్యేక ప్రదర్శనలుబుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం ఎట్టకేలకు జూన్ 4న తెరపైకి వస్తోంది. తెలుగులో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాలలో ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఒకటి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండింటిలోనూ టిక్కెట్ల ధరలను పెంచి, ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేయడానికి చిత్ర నిర్మాతలు అనుమతి కోరారు. అయితే, వారికి ఏపీలో మాత్రమే అలా చేయడానికి అనుమతి లభించింది.

Vamsiramaraj : భగీరథకు వంశీ ఎన్ .టి .ఆర్. మహానంది గ్లోబల్ అవార్డుహైదరాబాద్ శ్రీత్యాగరాయ గాన సభలో వంశీ సంస్థ ఎన్ .టి .ఆర్. మహానంది గ్లోబల్ అవార్డుల కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది . బుధవారం రాత్రి జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో రేలంగి నరసింహారావు ముఖ్య అతిధిగా పాల్గొని జర్నలిస్ట్ భగీరథ , నిర్మాత ఎన్ .ఆర్ . కృష్ణవేణి ని సత్కరించి...అవార్డును ప్రదానం చేశారు

Charan, Modi: ప్రధాని మోదీతో పెహ్లి' చాట్‌ను పంచుకున్న రామ్ చరణ్ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్‌లో, రామ్ చరణ్ ప్రధాని మోదీతో తన ఇటీవలి సమావేశాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ సమావేశంలో ప్రధాని, 'పెహ్లి' కథాంశం గురించి అడిగి, సినిమాలోని గ్రామీణ సాధికారత ఇతివృత్తాలకు అనుసంధానంగా ఒక పశ్చిమ బెంగాల్ కథను పంచుకున్నారు. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన ఈ తెలుగు స్పోర్ట్స్ డ్రామాలో, జాన్వీ కపూర్‌తో పాటు చరణ్ గిరిజన అథ్లెట్ పెహ్లివాన్ పాత్రలో నటించారు.