నా భార్య నన్ను చంపేస్తుంది.. ప్లీజ్ రక్షించండి మహోప్రభో
తన భార్యతో ప్రాణహాని ఉందని గట్టిగా భావించిన ఓ భర్త తన ప్రాణాలను కాపాడాలని పోలీసులను శరణుజొచ్చాడు. అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న తన భార్య ఆమె ప్రియుడుతో కలిసి తనను హత్య చేస్తుందని అతను వాపోతున్నాడు. ఈ మేరకు అతను పోలీసులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్న వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
తెలంగాణా రాష్ట్రంలోని పర్వతగిరి మండలం, జగ్గు తండాకు చెందిన బానోతు రమేష్, శాంతలకు 16 యేళ్ల క్రితం వివాహమైంది. రమేష్ ఆటో డ్రైవర్గా పని చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో జగ్గు తండాకు చెందిన దేవేందర్ అనే మరో ఆటోడ్రైవర్తో తన భార్య శాంతకు వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడుతుంది.
ఈ విషయం తెలుసుకున్న పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో మహేశ్ పంచాయతీ పెట్టించాడు. అయితే, ఆ తర్వాత మహేశ్పై కక్ష పెంచుకున్న దేవేందర్... మహేశ్పై కత్తితో దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఈ దాడి నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్న మహేష్ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. తన భార్య శాంత, ఆమె ప్రియుడు దేవేందర్ నుండి ప్రాణహాని ఉందని పేర్కొంటూ బాధితుడు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.