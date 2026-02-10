అత్తపై ఇల్లరికం తెచ్చుకున్న అల్లుడు అత్యాచారం - హత్య
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. అత్తపై అలుడు అత్యాచారానికి పాల్పడి హత్య చేశాడు. ఇల్లరికం తెచ్చుకున్న అల్లుడు ఈ పాపానికి పాల్పడటం గమనార్హం. జిల్లాలోని కల్వకుర్తి మండలంలో ఈ దారుణం జరిగింది. స్థానికంగా కలకలం సృష్టించిన ఈ సంఘటన వివరాలను స్థానిక పోలీసులు వెల్లడించారు.
కల్వకుర్తి మండలం రఘుపతిపేట గ్రామానికి చెందిన ఓ మహిళ తన కుమార్తెకు కొన్నేళ్ల క్రితం తిమ్మాజీపేట మండలానికి చెందిన ఓ వ్యక్తితో వివాహం జరిపించింది. అయితే,అల్లుడు మద్యానికి బానిసై తరచూ కుమార్తెను వేధింపులకు గురిచేస్తుండటంతో అతడిని అత్త ఇల్లరికంగా తెచ్చుకుంది. అయితే, ఇటీవల భార్యాభర్తల మధ్య గొడవ జరగడంతో భార్య తన బంధువు ఇంటికి వెళ్లిపోయింది.
ఈ నేపథ్యంలో ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో అత్తపై అల్లుడు అత్యాచారానికి పాల్పడి, ఆ తర్వాత తీవ్రంగా కొట్టి హతమార్చినట్టు పోలీసులు వెల్లడించారు. ఇరుగుపొరుగువారు ఈ విషయం గుర్తించి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు. మృతురాలి రెండో కుమార్తె ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడు కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.