బుధవారం, 24 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. క్రైం న్యూస్
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 24 డిశెంబరు 2025 (16:10 IST)

భార్య లీగల్ నోటీసు పంపిందనీ భర్త ఆత్మహత్య

suicide
భార్య లీగల్ నోటీసు పంపించడాన్ని జీర్ణించుకోలేని ఓ భర్త ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ విషాదకర ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఘట్‌కేసర్‌లో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఘట్‌కేసర్‌ మండలంలోని ఎదులాబాద్‌కు చెందిన డ్రైవర్‌ గట్టుపల్లి వెంకటేశ్‌ (40)కు కీసరకు చెందిన మౌనిక ఆలియాస్‌ విజయలక్ష్మితో 2019లో పెద్దల సమక్షంలో వివాహం జరిగింది. 
 
ఆమె కీసరలోని గురుకుల పాఠశాలలో స్వీపర్‌గా పనిచేస్తోంది. వీరికి సంతానం లేదు. దీంతో ఈ దంపతుల మధ్య గత కొన్ని రోజులుగా మనస్పర్థలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో విడాకులు కోరుతూ భార్య కోర్టు నుంచి నోటీసు పంపించింది. దీంతో తీవ్ర మనస్తాపంతో వెంకటేశ్‌ మంగళవారం ఇంట్లో ఎవరూలేని సమయంలో ఫ్యాన్‌కు చీరతో ఉరేసుకున్నాడు. 

ఆడియో లాంచ్ వేడుకలో రాజకీయ ప్రసంగాలు నో : మలేషియా పోలీస్ ఆంక్షలు

ఆడియో లాంచ్ వేడుకలో రాజకీయ ప్రసంగాలు నో : మలేషియా పోలీస్ ఆంక్షలుకోలీవుడ్ హీరో విజయ్ తాజా చిత్రం జన నాయగన్. హెచ్.వినోద్ దర్శకుడు. సంక్రాంతికి విడుదలకానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల 27వ తేదీన మలేషియాలో ఈ చిత్రం ఆడియో రిలీజ్ వేడుక జరుగనుంది. అయితే, ఆడియో లాంచ్ వేడుకలో ఎలాంటి రాజకీయ ప్రసంగాలు ఉండకూడదని ఆ దేశ పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు.

ఏమ్మా అనసూయ, ఈ ఇష్యూలోకి మీరెందుకు వచ్చారు?: నటుడు శివాజీ ప్రశ్న

ఏమ్మా అనసూయ, ఈ ఇష్యూలోకి మీరెందుకు వచ్చారు?: నటుడు శివాజీ ప్రశ్నహీరోయిన్ల వస్త్రధారణపై హీరో శివాజీ క్షమాపణలు చెబుతూనే వున్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... అసలు ఈ ఇష్యూలోకి అనసూయ గారు ఎందుకు వచ్చారో అర్థం కావడంలేదు. కనీసం నేను ఆమె పేరును కూడా ఎత్తలేదు. మధ్యలోకి వచ్చేసారు. నేను వస్త్రధారణ గురించి మాట్లాడాను. కానీ అనకూడని పదం నా నోటి నుంచి దొర్లింది. ఇప్పటికీ నేను చింతిస్తున్నా. అసలు ఆ మాట నా నోటి నుంచి ఎలా వచ్చిందా అని. ప్రతి ఒక్కడికి కర్మ వుంటుంది కదా. అదే నాకు వుండి వుంటుంది. నా భార్యాపిల్లలతో ఫేస్ చేయలేకపోతున్నా. వాళ్లకి మాత్రమే భయపడుతున్నా. అంతేగానీ నేను ఎవ్వరికీ భయపడను.

ఎవరికీ భయపడను.. జగన్‌ను కూడా విమర్శించా... మాటలకు కట్టుబడివున్నా : హీరో శివాజీ

ఎవరికీ భయపడను.. జగన్‌ను కూడా విమర్శించా... మాటలకు కట్టుబడివున్నా : హీరో శివాజీతాను ఎవరికీ భయపడనని, గతంలో కూడా వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నపుడే విమర్శలు చేశానని కానీ ఎక్కడా కూడా తప్పు దొర్లలేదని హీరో శివాజీ అన్నారు. అయితే, దండోరా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో ఆ రెండు పదాలు మినహా మిగిలిన మాటలకు కట్టుబడివున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు.

అమెరికా వీధుల్లో భిక్షాటన చేస్తున్న ఒకప్పటి హాలీవుడ్ స్టార్, ఏమైంది?

అమెరికా వీధుల్లో భిక్షాటన చేస్తున్న ఒకప్పటి హాలీవుడ్ స్టార్, ఏమైంది?ఒకప్పుడు అతడు ఓ స్టార్ హీరో. అతడు నటించిన Neds Declassified అనే చిత్రం హాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో రికార్డు బద్ధలుకొట్టింది. ఆ చిత్రంలో అతడు చైల్డ్ ఆర్టిస్టుగా నటించాడు. అతడి పేరు టైలర్ చేజ్. ప్రస్తుతం 36 ఏళ్లున్న ఈ స్టార్ హీరో గుర్తుపట్టలేని విధంగా మారిపోయాడు. అమెరికా లోని లాస్ ఏంజిలిస్ వీధుల్లో భిక్షాటన చేస్తూ కనిపించాడు. దీనితో ఆయనను అలా చూసిన వారు షాకయ్యారు. ఇంతకీ అతడు ఎందుకలా మారిపోయాడు? టేలర్ చేజ్ తల్లి మాట్లాడుతూ... మా అబ్బాయి బైపోలార్ రుగ్మతతో బాధపడుతున్నాడు. అతడి చేతికి ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా అతడికి సాయపడదు.

నిధి అగర్వాల్‌ను అసభ్యంగా తాకిన పోకిరీలు

నిధి అగర్వాల్‌ను అసభ్యంగా తాకిన పోకిరీలుహైదరాబాద్ నగరంలో హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల పట్ల పలువురు పోకిరీలు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఓ ఈవెంట్‌లో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన ఆమెను అసభ్యంగా తాకారు. మరికొందరు ఆమెను చుట్టుముట్టి అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఈ ఘటనపై వాయిస్ ఆఫ్ ఉమెన్ తీవ్రంగా స్పందించింది.

Watch More Videos

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఫ్లూ షాట్ డ్రైవ్

సెయింట్ లూయిస్‌లో నాట్స్ ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఫ్లూ షాట్ డ్రైవ్సెయింట్ లూయిస్: అమెరికాలో తెలుగు వారి కోసం అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా సెయింట్ లూయిస్‌ మహాత్మ గాంధీ సెంటర్‌లో ఉచిత వైద్య శిబిరం, ఉచిత ఫ్లూ షాట్ డ్రైవ్‌ను అత్యంత విజయవంతంగా నిర్వహించింది. మిస్సోరీ నాట్స్ విభాగం నిర్వహించిన ఈ వైద్యశిబిరంలో స్థానిక తెలుగు వారితో పాటు ఇతర వర్గాల వారికి వైద్య సేవలు ఉచితంగా అందించారు. ఈ శిబిరంలో ప్రముఖ వైద్యులు పాల్గొని రోగులకు ఉచితంగా వైద్య సలహాలు, పరీక్షలు నిర్వహించారు.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంతో క్రిస్మస్ వేళ ప్రతి క్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా చేసుకోండిక్రిస్మస్ పండుగ సమీపిస్తోంది. తనతో పాటుగా ఉత్సాహం, ఆహ్లాదం, పండుగ ఆనందం యొక్క వాగ్దానాన్ని తెస్తుంది. ఈ సీజన్ మనల్ని అర్థవంతమైన క్షణాలను ఆరాధించడంతో కలిపి, ఆనందాన్ని కలిగించే రుచులను ఆస్వాదించడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం, మీ హాలీడే భోజనాలను సమున్నతం చేసుకోండి, కాలిఫోర్నియా బాదం యొక్క ఆరోగ్యకరమైన మంచితనంతో బహుమతి సంప్రదాయాలను కొనసాగించండి. సహజ సిద్దమైన 15 ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉన్న ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ, శాశ్వత శక్తిని అందిస్తాయి. ఆకలి నియంత్రణలో సహాయపడతాయి. సమావేశాలు, విస్తృతమైన భోజనం, ప్రయాణాలతో నిండిన నెలలో అత్యంత విలువైనది, బాదం.

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దు

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దుమధుమేహం వ్యాధి కారణంగా కిడ్నీలు దెబ్బతినే స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువ కాలం పాటు నియంత్రణలో లేనప్పుడు, అవి కిడ్నీలోని వడపోత వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తాయి. ఫలితంగా మూత్రపిండాలు దెబ్బతింటాయి. ఈ స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. ప్రారంభ దశలో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు బయటికి కనిపించవు. వ్యాధి ముదిరే కొద్దీ ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కాళ్ళు, పాదాలు, చీలమండలు లేదా చేతుల్లో ద్రవం పేరుకుపోవడం వల్ల వాపు వస్తుంది. మూత్రంలో నురుగు రావడం... అంటే ప్రోటీన్ పోవడం వల్ల అలా నురుగు వస్తుంది.

ఫ్యాషన్‌లో కొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తున్న బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్

ఫ్యాషన్‌లో కొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తున్న బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ఫ్యాషన్ కళకు తెలిసిన పద్ధతులను అధిగమించి ఒక కొత్త అమోఘమైన కథను సమర్పిస్తూ బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ ఈ సంవత్సరం ఎడిషన్‌ను ముగించింది. దిగ్గజపు హౌరా బ్రిడ్జి యొక్క నాటకీయమైన నేపధ్యంలో, నగరం యొక్క చారిత్రాత్మక హుగ్లీ నదిని అద్భుతమైన రన్ వేగా మార్చే ఈ ముగింపు ఎడిషన్ డిజైనర్ అనామిక ఖన్నాచే ప్రయోగాత్మకమైన కలక్షన్‌ను ప్రదర్శించింది. ఆకర్షణీయమైన ఇషాన్ ఖట్టర్ ప్రదర్శనలో ప్రధాన ఆకర్షణతో ఇది సంప్రదాయాన్ని అధిగమించి డిజైన్‌ను ముందుకు తీసుకువెళ్లింది, ఫ్యాషన్‌ను తదుపరి యుగంలోకి తీసుకువెళ్లింది.

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నైతిరుపతి: ఫోర్టిస్ నెట్‌వర్క్‌కు చెందిన ప్రముఖ వైద్య సంస్థ గ్లీనీఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై, గైనకాలజీ రంగంలో మరో చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది. రోబోటిక్స్‌ ఇన్‌ గైనకాలజీ: ది న్యూ స్టాండర్డ్ పేరుతో నిర్వహించిన కంటిన్యూయింగ్‌ మెడికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ (CME) కార్యక్రమం డిసెంబర్ 14న తిరుపతిలోని హోటల్ రెనెస్ట్‌లో విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ శాస్త్రీయ సమావేశాన్ని తిరుపతి ఆబ్స్టెట్రిక్‌ అండ్‌ గైనకాలజికల్‌ సొసైటీ, శ్రీ వెంకటేశ్వర మెడికల్‌ కాలేజ్ (SVMC) ప్రసూతి విభాగం కలిసి నిర్వహించాయి. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి 40 మందికి పైగా గైనకాలజిస్టులు పాల్గొన్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com