భార్య లీగల్ నోటీసు పంపిందనీ భర్త ఆత్మహత్య
భార్య లీగల్ నోటీసు పంపించడాన్ని జీర్ణించుకోలేని ఓ భర్త ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ విషాదకర ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఘట్కేసర్లో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఘట్కేసర్ మండలంలోని ఎదులాబాద్కు చెందిన డ్రైవర్ గట్టుపల్లి వెంకటేశ్ (40)కు కీసరకు చెందిన మౌనిక ఆలియాస్ విజయలక్ష్మితో 2019లో పెద్దల సమక్షంలో వివాహం జరిగింది.
ఆమె కీసరలోని గురుకుల పాఠశాలలో స్వీపర్గా పనిచేస్తోంది. వీరికి సంతానం లేదు. దీంతో ఈ దంపతుల మధ్య గత కొన్ని రోజులుగా మనస్పర్థలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో విడాకులు కోరుతూ భార్య కోర్టు నుంచి నోటీసు పంపించింది. దీంతో తీవ్ర మనస్తాపంతో వెంకటేశ్ మంగళవారం ఇంట్లో ఎవరూలేని సమయంలో ఫ్యాన్కు చీరతో ఉరేసుకున్నాడు.