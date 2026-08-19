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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (07:48 IST)

పాలమూరులో ట్రైనీ తాహసీల్దారు ఆత్మహత్య.. ఎందుకంటే....

doli sanhdya
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (07:48 IST)
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తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మహబూబాబాద్‌ జిల్లాలో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. మహిళా ట్రైనీ తాహసీల్దారు ఆత్మహత్య చేసుకుంది. పెళ్లి చేసుకుంటాని నమ్మించి మోసానికి పాల్పడటంతో ఆమె బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ఈ కేసులో మానుకోట పోలీసులు ముగ్గురిపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.
 
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, మహబూబాబాద్‌లోని బెస్తబజారుకు చెందిన డోలి వెంకటేశ్వర్లు- పద్మ దంపతుల కూతురు డోలి సంధ్య ఖమ్మం కలెక్టరేట్‌లో డిప్యూటీ తహసీల్దారుగా శిక్షణ పొందుతున్నారు. మహబూబాబాద్‌ జిల్లా సీరోలు మండలం రేకులతండాకు చెందిన తేజావత్‌ శ్యామ్‌ ప్రేమించి వివాహం చేసుకుంటానని డోలి సంధ్యను నమ్మించాడు. 
 
ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరడంతో తల్లిదండ్రులు అంగీకరించడం లేదని నిరాకరించాడు. ఈ విషయమై శ్యామ్‌ తల్లిదండ్రులు జామ్లా, విజయ సంధ్య కుటుంబ సభ్యులను దుర్భాషలాడటంతోపాటు బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. మనస్తాపం చెందిన సంధ్య సోమవారం రాత్రి ఉరేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఈ విషయమై మృతురాలు తల్లి పద్మ ఫిర్యాదు మేరకు ఆత్మహత్యకు కారణమైన శ్యామ్‌తోపాటు అతని తల్లిదండ్రులపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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