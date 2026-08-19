పాలమూరులో ట్రైనీ తాహసీల్దారు ఆత్మహత్య.. ఎందుకంటే....
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మహబూబాబాద్ జిల్లాలో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. మహిళా ట్రైనీ తాహసీల్దారు ఆత్మహత్య చేసుకుంది. పెళ్లి చేసుకుంటాని నమ్మించి మోసానికి పాల్పడటంతో ఆమె బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ఈ కేసులో మానుకోట పోలీసులు ముగ్గురిపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, మహబూబాబాద్లోని బెస్తబజారుకు చెందిన డోలి వెంకటేశ్వర్లు- పద్మ దంపతుల కూతురు డోలి సంధ్య ఖమ్మం కలెక్టరేట్లో డిప్యూటీ తహసీల్దారుగా శిక్షణ పొందుతున్నారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా సీరోలు మండలం రేకులతండాకు చెందిన తేజావత్ శ్యామ్ ప్రేమించి వివాహం చేసుకుంటానని డోలి సంధ్యను నమ్మించాడు.
ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరడంతో తల్లిదండ్రులు అంగీకరించడం లేదని నిరాకరించాడు. ఈ విషయమై శ్యామ్ తల్లిదండ్రులు జామ్లా, విజయ సంధ్య కుటుంబ సభ్యులను దుర్భాషలాడటంతోపాటు బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. మనస్తాపం చెందిన సంధ్య సోమవారం రాత్రి ఉరేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఈ విషయమై మృతురాలు తల్లి పద్మ ఫిర్యాదు మేరకు ఆత్మహత్యకు కారణమైన శ్యామ్తోపాటు అతని తల్లిదండ్రులపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.