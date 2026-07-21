సంబంధిత వార్తలు
తెలిసినవారితో తెలుగు అమ్మాయిలు జాగ్రత్త, 80 శాతం లైంగిక దాడులకు వీళ్లే కారకులు, రిపోర్ట్
తమకు బాగా తెలిసినవారితోనే తెలుగు రాష్ట్రాల అమ్మాయిలు ఎంతో జాగ్రత్తగా వుండాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఎందుకంటే... గత ఏడాది కాలంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన అత్యాచార కేసుల్లో తెలిసినవారే 98 శాతం నిందితులగా తేలడం గమనార్హం. గత ఏడాది తెలంగాణ పోలీసు వార్షిక నివేదిక 2025 వివరాలను పరిశీలిస్తే షాకింగ్ విషయాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి.
98 శాతం తెలిసినవారే కామాంధులు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మహిళలపై నమోదైన మొత్తం నేరాల సంఖ్య 20,551గా వున్నాయి. 2024 లోని 19,922 కేసులతో పోలిస్తే 3.16 శాతం పెరుగుదల కనబడుతోంది. వీటిలో అత్యాచార కేసులు 2,549 నమోదయ్యాయి. 2024తో పోలిస్తే 13 శాతం పెరుగుదల చోటుచేసుకున్నది. మహిళల పట్ల అసభ్య ప్రవర్తన, భౌతిక దాడులకు సంబంధించి 6,476 కేసులు నమోదయ్యాయి. నమోదైన కేసుల్లో 98 శాతం మంది బాధితురాలికి తెలిసినవారు... అంటే బంధువులు, స్నేహితులు, పరిచయస్తులే వుండటం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విషయం చూస్తే గత ఏడాదిలో మహిళలపై నమోదైన మొత్తం నేరాల సంఖ్య 19,952. ఇందులో అత్యాచార కేసులు 441, అత్యార యత్నం కేసులు 102. మహిళలపై భౌతిక దాడుల కేసులు 2,389 కేసులు నమోదవ్వగా, లైంగిక వేధింపులు 843, వెంటబడి వేధించడం వంటి కేసులు 977 నమోదయ్యాయి.
మహిళలపై దాడులకు కారణాలు ఏమిటి?
నయవంచకులుగా మారుతున్న పరిచయస్తులు, అత్యధిక లైంగిక దాడులలో నిందితులుగా వుంటున్నవారంతా పరిచయస్తులే కావడం గమనార్హం. లైంగిక దాడి చేసినవారు స్వయంగా బంధువులు, పొరుగువారు, సహోద్యోగులు, స్నేహితులే వుండటంతో బాధితులు తమపై జరిగిన దారుణాన్ని బైటకు చెప్పలేకపోతున్నారు.
మత్తు బానిసలు
ప్రభుత్వాలు మాదక ద్రవ్యాలను అరికట్టేందుకు ఎన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నా దొడ్డిదారి నుంచి కొన్ని డ్రగ్స్ ముఠాలు రాష్ట్రాల్లోకి ఈ మత్తు పదార్థాలను చేరవేస్తున్నాయి. ఫలితంగా గంజాయి, డ్రగ్స్, మద్యం వాడకం పెరుగుతుండటంతో విచక్షణ కోల్పోయినవారు మహిళలపై దాడులకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు ఎక్కువవుతున్నాయి.
సోషల్ మీడియా పరిచయాలతో గేలం
సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా మంచివారుగా పరిచయమై మెల్లగా మహిళలను లొంగదీసుకుని ఆ తర్వాత వారిని బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో వున్న సాంకేతిక నైపుణ్యాలతో జరగనిది కూడా జరిగినట్లు సృష్టించి కొంతమంది అమ్మాయిలను బెదిరించి వారిని లొంగదీసుకున్న కేసులు కూడా వెలుగు చూస్తున్నాయి. మరోవైపు సోషల్ మీడియా ద్వారా స్నేహితుల్లా పరిచయమై ఆ తర్వాత అమ్మాయిల వ్యక్తిగత ఫోటోలను తస్కరించి వారిని భయపెట్టి లొంగదీసుకుంటున్న కేసులు కూడా వుంటున్నాయి. స్నేహం పేరుతో దిగిన సెల్ఫీలు, పార్టీలలో హాజరైనప్పుడు తీసుకున్న ఫోటోలను చూపించి బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్న ఘటనలు కూడా వుంటున్నాయి.
పోక్సో కేసు నమోదైనా నో ఫియర్, ఎందుకు?
పోక్సో, అత్యాచార కేసులు నమోదయినప్పటికీ సుదీర్ఘ కాలంగా కోర్టు విచారణలు జరగడం, కొంతమంది బెయిల్ పైన తిరిగి వచ్చి బాధితులను తిరిగి బాధించడంతో మహిళలను వేధిస్తున్నవారికి అస్సలు భయం లేకుండా పోతోందని సామాజికవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్ అవగాహనలోపం...
అమ్మాయిలకు గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్ పట్ల సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల కూడా మహిళలపై లైంగిక దాడులకు కారణమవుతున్నాయనే వాదన కూడా వుంది. పోలీసులు నిరంతరం మహిళల భద్రత కోసం ఎన్నో చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. షీ టీమ్స్, స్పెషల్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు అందుబాటులోకి తెచ్చాయి. ఐతే సోషల్ మీడియా ద్వారా వేధింపులతో పాటు మత్తుపదార్థాలు, పరిచయస్తుల నుంచి మహిళలకు ముప్పు పెరుగుతుండటం ప్రధానమైన సవాలుగా మారింది.
జియోస్టార్, భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఆరు బిగ్ బాస్ ఎడిషన్లు ఒకేచోట
భారతదేశం పండుగ సీజన్కు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, హిందీ, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, బంగ్లా భాషలలో బిగ్ బాస్ యొక్క ఆరు ఎడిషన్లను ప్రారంభించడానికి జియోస్టార్ సిద్ధమైంది. తద్వారా దేశంలోని అతిపెద్ద రియాలిటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్రాంచైజీకి అపూర్వమైన వేడుకను సృష్టిస్తోంది. మొట్టమొదటిసారిగా, భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులు బిగ్ బాస్ యొక్క ఉత్సాహం, డ్రామా, అభిమానాన్ని ఏకకాలంలో అనుభవించబోతున్నారు. ఇది భారతదేశంలో రియాలిటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలో ఒక మైలురాయిగా నిలువనుంది. ఈ ఆరు ఎడిషన్లు సెప్టెంబర్ 2026 నుండి జియోస్టార్ టెలివిజన్ నెట్వర్క్, జియోహాట్స్టార్లో భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రసారం కానున్నాయి.
Prabhas: స్పిరిట్ పంపిణీ కోసం పీపుల్ మీడియా, ఏషియన్ సురేష్ భాగస్వామ్యం
కర్ణాటకలో ‘స్పిరిట్’ సినిమా పంపిణీ కోసం ఏషియన్ సురేష్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో తమ ప్రతిష్టాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించడం పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీకి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. భారతదేశపు అతిపెద్ద సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా, సంచలన దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కర్ణాటకలో పంపిణీ చేయనున్నారు.
Priyadarshi: ఈ కథ విన్నప్పుడు మా అమ్మ గుర్తొచ్చింది : ప్రియదర్శి
72వ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ లో "35 చిన్న కథ కాదు" సినిమా ఉత్తమ బాలల చిత్రం, ఉత్తమ బాల నటుడు విభాగాల్లో రెండు అవార్డ్స్ గెల్చుకుంది. ఉత్తమ బాల నటుడిగా మాస్టర్ అరుణ్ దేవ్ పోతుల జాతీయ అవార్డ్ అందుకున్నారు. ప్రస్తుతం తను "సమ్మర్ హాలిడేస్" అనే బాలల చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో "35 చిన్న కథ కాదు" మూవీ టీమ్ ను అభినందించారు. "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా టీమ్. ఈ సినిమాను ధీరజ్ మొగిలినేని నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు శ్రీకర్. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్, బేబి ఖుషి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. త్వరలోనే "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
Vijay: ఒకేలా బతకడానికి ఇంత పెద్ద జన్మ ఎందుకు? అనేది నాకు స్పూర్తి : వెంకట్ కె. నారాయణ
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత విజయ్ ‘జన నాయకుడు’ సినిమా విడుదలవుతోంది. హెచ్.వినోద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్, మమితా బైజు కీలక పాత్రలు పోషించారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై వెంకట్ కె. నారాయణ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. భారీ అంచనాలు వున్న ఈ చిత్రం జులై 23న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత వెంకట్ కె. నారాయణ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
సోనమ్ రఘువంశీ ప్రవర్తనపై ప్రశ్నాస్త్రాలను సంధించిన సుప్రీం కోర్టు
మేఘాలయలో హనీమూన్ సమయంలో తన భర్త రఘు రఘువంశీని హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సోనం రఘువంశీ ప్రవర్తనపై సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది. అలాగే, ఈ కేసులో ఆమె విచారణను ఎదుర్కోవాలని సూచించింది. మధ్యప్రదేశ్లోని ఇండోర్కు చెందిన ఈమె, గత ఏడాది మే 23న మేఘాలయలోని సోహ్రా ప్రాంతంలో పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు తన వ్యాపారవేత్త అయిన భర్తను హత్య చేసినందుకు గాను గత ఏడాది జూన్లో అరెస్టయ్యారు. ఆ తర్వాత, జూన్ 2, 2025న రఘు మృతదేహం ఒక లోతైన లోయలో లభ్యమైంది. ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసం హంతకులతో కుమ్మక్కై సోనం తన భర్తను హత్య చేసిందని పోలీసులు ఆరోపించారు.