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  4. Telugu women, beware of acquaintances; they are responsible for 80 percent of sexual assaults, A report
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Tuesday, 21 July 2026 (22:11 IST)

తెలిసినవారితో తెలుగు అమ్మాయిలు జాగ్రత్త, 80 శాతం లైంగిక దాడులకు వీళ్లే కారకులు, రిపోర్ట్

acquaintances are responsible for 80 percent of sexual assaults
Written By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (22:17 IST)
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తమకు బాగా తెలిసినవారితోనే తెలుగు రాష్ట్రాల అమ్మాయిలు ఎంతో జాగ్రత్తగా వుండాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఎందుకంటే... గత ఏడాది కాలంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన అత్యాచార కేసుల్లో తెలిసినవారే 98 శాతం నిందితులగా తేలడం గమనార్హం. గత ఏడాది తెలంగాణ పోలీసు వార్షిక నివేదిక 2025 వివరాలను పరిశీలిస్తే షాకింగ్ విషయాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి.
 

98 శాతం తెలిసినవారే కామాంధులు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మహిళలపై నమోదైన మొత్తం నేరాల సంఖ్య 20,551గా వున్నాయి. 2024 లోని 19,922 కేసులతో పోలిస్తే 3.16 శాతం పెరుగుదల కనబడుతోంది. వీటిలో అత్యాచార కేసులు 2,549 నమోదయ్యాయి. 2024తో పోలిస్తే 13 శాతం పెరుగుదల చోటుచేసుకున్నది. మహిళల పట్ల అసభ్య ప్రవర్తన, భౌతిక దాడులకు సంబంధించి 6,476 కేసులు నమోదయ్యాయి. నమోదైన కేసుల్లో 98 శాతం మంది బాధితురాలికి తెలిసినవారు... అంటే బంధువులు, స్నేహితులు, పరిచయస్తులే వుండటం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విషయం చూస్తే గత ఏడాదిలో మహిళలపై నమోదైన మొత్తం నేరాల సంఖ్య 19,952. ఇందులో అత్యాచార కేసులు 441, అత్యార యత్నం కేసులు 102. మహిళలపై భౌతిక దాడుల కేసులు 2,389 కేసులు నమోదవ్వగా, లైంగిక వేధింపులు 843, వెంటబడి వేధించడం వంటి కేసులు 977 నమోదయ్యాయి. 
 

మహిళలపై దాడులకు కారణాలు ఏమిటి?

నయవంచకులుగా మారుతున్న పరిచయస్తులు, అత్యధిక లైంగిక దాడులలో నిందితులుగా వుంటున్నవారంతా పరిచయస్తులే కావడం గమనార్హం. లైంగిక దాడి చేసినవారు స్వయంగా బంధువులు, పొరుగువారు, సహోద్యోగులు, స్నేహితులే వుండటంతో బాధితులు తమపై జరిగిన దారుణాన్ని బైటకు చెప్పలేకపోతున్నారు.
 

మత్తు బానిసలు

ప్రభుత్వాలు మాదక ద్రవ్యాలను అరికట్టేందుకు ఎన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నా దొడ్డిదారి నుంచి కొన్ని డ్రగ్స్ ముఠాలు రాష్ట్రాల్లోకి ఈ మత్తు పదార్థాలను చేరవేస్తున్నాయి. ఫలితంగా గంజాయి, డ్రగ్స్, మద్యం వాడకం పెరుగుతుండటంతో విచక్షణ కోల్పోయినవారు మహిళలపై దాడులకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు ఎక్కువవుతున్నాయి.
 

సోషల్ మీడియా పరిచయాలతో గేలం

సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా మంచివారుగా పరిచయమై మెల్లగా మహిళలను లొంగదీసుకుని ఆ తర్వాత వారిని బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో వున్న సాంకేతిక నైపుణ్యాలతో జరగనిది కూడా జరిగినట్లు సృష్టించి కొంతమంది అమ్మాయిలను బెదిరించి వారిని లొంగదీసుకున్న కేసులు కూడా వెలుగు చూస్తున్నాయి. మరోవైపు సోషల్ మీడియా ద్వారా స్నేహితుల్లా పరిచయమై ఆ తర్వాత అమ్మాయిల వ్యక్తిగత ఫోటోలను తస్కరించి వారిని భయపెట్టి లొంగదీసుకుంటున్న కేసులు కూడా వుంటున్నాయి. స్నేహం పేరుతో దిగిన సెల్ఫీలు, పార్టీలలో హాజరైనప్పుడు తీసుకున్న ఫోటోలను చూపించి బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్న ఘటనలు కూడా వుంటున్నాయి. 
 

పోక్సో కేసు నమోదైనా నో ఫియర్, ఎందుకు?

పోక్సో, అత్యాచార కేసులు నమోదయినప్పటికీ సుదీర్ఘ కాలంగా కోర్టు విచారణలు జరగడం, కొంతమంది బెయిల్ పైన తిరిగి వచ్చి బాధితులను తిరిగి బాధించడంతో మహిళలను వేధిస్తున్నవారికి అస్సలు భయం లేకుండా పోతోందని సామాజికవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
 

గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్ అవగాహనలోపం...

అమ్మాయిలకు గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్ పట్ల సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల కూడా మహిళలపై లైంగిక దాడులకు కారణమవుతున్నాయనే వాదన కూడా వుంది. పోలీసులు నిరంతరం మహిళల భద్రత కోసం ఎన్నో చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. షీ టీమ్స్, స్పెషల్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు అందుబాటులోకి తెచ్చాయి. ఐతే సోషల్ మీడియా ద్వారా వేధింపులతో పాటు మత్తుపదార్థాలు, పరిచయస్తుల నుంచి మహిళలకు ముప్పు పెరుగుతుండటం ప్రధానమైన సవాలుగా మారింది.
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి

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