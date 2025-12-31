బుధవారం, 31 డిశెంబరు 2025
ఐవీఆర్
బుధవారం, 31 డిశెంబరు 2025 (10:47 IST)

కస్టమర్ల పేరుపై 3 కోట్లు లోన్ తీసుకుని బ్యాంక్ మేనేజర్ పరార్

cash notes
కంచె చేను మేస్తే అన్న చందంగా ఓ బ్యాంకు మేనేజర్ ఏకంగా తను పనిచేసే బ్యాంకులోనే రూ. 3 కోట్ల మేర మోసం చేసి పరారయ్యాడు. ఈ ఘటన బెంగళూరులో జరిగింది. పూర్తి వివరాలను చూస్తే... కర్నాటకలో బ్యాంకు మేనేజరుగా పనిచేస్తున్న రఘు అనే వ్యక్తి బ్యాంకుకి వచ్చే కస్టమర్లతో బాగా పరిచయం పెంచుకున్నాడు. వారితో చాలా స్నేహంగా వుంటూ వారికి అవసరమైనప్పుడు చిన్నచిన్న లోన్లు ఇస్తూ మరింత దగ్గరయ్యాడు.
 
ఈ క్రమంలో తను బ్యాంకు మేనేజరుగా వున్నందుకు అదే బ్యాంకులో లోన్ తీసుకునే అవకాశం కుదరడంలేదనీ, మీరు సంతకాలు చేస్తే వస్తాయని 21 మందికిపైగా కస్టమర్లను నమ్మించాడు. ఏకంగా బ్యాంక్ మేనేజరే అడగడంతో సదరు కస్టమర్లు కాదనలేకపోయారు. అంతే.. కస్టమర్లతో సంతకాలు చేయించిన అప్లికేషన్లను ప్రాసెస్ చేసి సుమారు రూ. 3 కోట్లు డబ్బు వారి ద్వారా తీసుకున్నాడు.
 
ఆ తర్వాత శెలవు పేరుతో బ్యాంకు నుంచి డబ్బుతో సహా పరారయ్యాడు. బ్యాంక్ మేనేజర్ ఎంతకీ రాకపోవడంతో అనుమానం వచ్చి బ్యాంకు లెక్కలు పరిశీలించడంతో ఒక్కసారిగా రూ. 3 కోట్లు లోన్లు మంజూరు చేయడంతో అధికారులకు అనుమానం వచ్చింది. లోన్లు మంజూరు చేసిన కస్టమర్లను పిలిచి అడగడంతో అసలు నిజం బైటపడింది. పరారీలో వున్న బ్యాంక్ మేనేజర్ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

అమ్మా నన్ను క్షమించు. గవర్నమెంట్ జాబ్ చేయడం ఇష్టంలేదు..

అమ్మా నన్ను క్షమించు. గవర్నమెంట్ జాబ్ చేయడం ఇష్టంలేదు..సాధారణంగా ఎవరైన ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తే ఎగిరి గంతేస్తారు. కానీ ఆ యువతికి మాత్రం గవర్నమెంట్ కొలువు చేయడం ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. దీంతో అమ్మా నన్ను క్షమించు.. అంటూ సూసైడ్ లేఖ రాసిపెట్టి తనువు చాలించింది. పేరు నందిని. బుల్లితెర నటి. కన్నడ, తెలుగు, తమిళ సీరియల్స్‌లో నటిస్తూ మంచి గుర్తింపుతో పాటు పేరును కూడా సంపాదించుకుంది. అయితే, ఆమె బెంగుళూరు నగరంలోని రాజరాజేశ్వరినగరలోని పీజీలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న బుల్లి తెర నటి సీఎం నందిని డైరీ (దినచరి)ని పోలీసులు స్వాధీనపరుచుకున్నారు.

iBomma నాదని మీకెవరు చెప్పారు?: ఇమ్మడి రవి షాకింగ్ రిప్లై

iBomma నాదని మీకెవరు చెప్పారు?: ఇమ్మడి రవి షాకింగ్ రిప్లైiBomma రవి మీడియాకు షాకింగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. విచారణ నిమిత్తం రవిని పోలీసులు తరలిస్తున్న సమయంలో... iBomma రవి మీరు ఏమైనా చెప్పదల్చుకున్నారా అని ఓ విలేకరి ప్రశ్నించాడు. ఆ ప్రశ్నకు స్పందించిన రవి షాకింగ్ రిప్లై ఇచ్చాడు. నా పేరు రవా లేదంటే iBomma రవా. అసలు iBomma నాదని మీకు ఎవరు చెప్పారు? పోలీసులు చెబితే సరిపోతుందా, నేను చెప్పాల్సినదంతా కోర్టులో చెబుతా. నేనే ఐబొమ్మ రవి అనే ఆధారాలు వుంటే చూపమనండి అంటూ షాకింగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. దీనితో ఇప్పుడు ఐబొమ్మ రవి కేసు ఎలాంటి మలుపు తిరుగుతుందోనని ఆసక్తి నెలకొంది.

Ghantasala: ఘంటసాల ది గ్రేట్ మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్‌.. సందడిగా సెలెబ్రిటీ ప్రివ్యూ షో

Ghantasala: ఘంటసాల ది గ్రేట్ మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్‌.. సందడిగా సెలెబ్రిటీ ప్రివ్యూ షోదిగ్గజ సంగీత దర్శకుడు, తన విలక్షణమైన బాణీలతో కోట్లాది మంది ప్రేక్షకుల హృదయాలను దోచుకున్న ఘంటసాల వారి జీవిత చరిత్రను తెరపైకి తీసుకు వచ్చారు దర్శకుడు సి.హెచ్. రామారావు. ఘంటసాల జీవితాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ‘ఘంటసాల ది గ్రేట్’ అనే చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. అన్యుక్త్ రామ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద ఓ మంచి పాట లాంటి సినిమాను శ్రీమతి సి.హెచ్. ఫణి నిర్మించారు.

Anil Ravipudi: చిరంజీవి, వెంకటేష్ అల్లరి, డ్యాన్స్, ఆడియన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు: అనిల్ రావిపూడి

Anil Ravipudi: చిరంజీవి, వెంకటేష్ అల్లరి, డ్యాన్స్, ఆడియన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు: అనిల్ రావిపూడిమన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సంక్రాంతి వేడుకలు ముందుగానే ప్రారంభమయ్యాయి, మెగాస్టార్ చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేష్ కలిసి నటించగా, అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించారు. నేడు న్యూ ఇయర్ గిఫ్ట్ మెగా విక్టరీ మాస్ సాంగ్ విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ లో విడుదలైంది. థర్డ్ సింగిల్ మెగా విక్టరీ మాస్‌లో వారి డైనమిక్ కెమిస్ట్రీ అదిరిపోయింది. ఇది ఎక్సయిట్మెంట్ ని మరింతగా పెంచింది.

Trivikram Srinivas: శుక్రవారం వచ్చే మొదటి ఫోన్ కాల్‌కి ఓ భయం ఉంటుంది : త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్

Trivikram Srinivas: శుక్రవారం వచ్చే మొదటి ఫోన్ కాల్‌కి ఓ భయం ఉంటుంది : త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా వెళ్లే సినిమా కూడా ఓ మంచి ఎక్స్‌పీరియెన్సే.. శుక్రవారం వచ్చే మొదటి ఫోన్ కాల్‌కి ఓ భయం ఉంటుంది.. అలాంటి ఓ భయం అక్కర్లేని ఓ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ని ఈ చిత్రం మనకు ఇచ్చింది నువ్వు నాకు నచ్చావ్ అని త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ అన్నారు.ఈ సినిమా రీరిలీజ్ గా జనవరి 1వ తేదీన విడుదల కాబోతుంది. ఈ సందర్బంగా సోమవారంనాడు మీడియాతో చిట్ చాట్ లో పాల్గొన్నారు.

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలుతులసి టీ. తులసి అనగానే ఎన్నో వ్యాధులకు సంజీవిని అనే పేరు గుర్తుకు వస్తుంది. తులసి టీ తాగితే సూర్యకిరణాలు, రేడియేషన్ థెరపీ మరియు ఇతర రేడియేషన్ మూలాల నుండి సెల్ మరియు కణజాల నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. తులసి టీతో కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది, దీర్ఘాయువుకు దోహదపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. ఒత్తిడి ప్రతికూల శారీరక- మానసిక ప్రభావాలను తగ్గిస్తుంది. ఆక్సిజన్‌ను ఉపయోగించడంలో శరీర సామర్థ్యాన్ని పెంచి బలాన్నిస్తుంది. శ్వాసకోశ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. జీర్ణక్రియ, జీర్ణశయాంతర సమస్యల నుంచి బయటపడవేస్తుంది. క్యాన్సర్, అకాల వృద్ధాప్యానికి దోహదం చేసే ప్రమాదకరమైన జీవరసాయనాలను తటస్థీకరిస్తుంది.

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు1. పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చుల మధ్య బీమా చేయబడిన సభ్యులలో 27 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరుగుదలను చూస్తే పెరుగుతున్న అవగాహనను ప్రతిబింబిస్తుంది. 2. డెంగ్యూ, మలేరియా, కామన్ ఫ్లూ వంటి అనారోగ్యాలు, శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వంటి జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్, ఆర్థరైటిస్ భారతీయులలో పెరుగుతున్నాయి. 3. గుండె మరియు క్యాన్సర్‌కు అధిక-విలువ క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్న వైద్య సంక్లిష్టతను నొక్కి చెబుతున్నాయి. 4. వినియోగదారులు సౌకర్యవంతముగా ఆన్‌లైన్ అనుభవాలను స్వీకరించడంతో డిజిటల్ పునరుద్ధరణలు, యాప్-నేతృత్వంలోని సేవలు పెరుగుతున్నాయి.

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలు

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలుమైగ్రేన్‌తో బాధపడేవారికి పనిదినాన్ని కోల్పోవడం లేదా అనారోగ్య సెలవు తీసుకోవడం సాధారణ అనుభవమే. అయితే, ఇది ఉత్పాదకత తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటిగా మారుతుందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. ముఖ్యంగా 20 నుంచి 50 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల నిపుణుల్లో, అంటే పని చేసే జనాభాలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. క్రమరహితంగా షెడ్యూల్ అయ్యే పనులు లేదా సమావేశాలు, అధిక స్క్రీన్ వినియోగం, దీర్ఘకాలం పాటు తప్పైన భంగిమలో కూర్చోవడం, అలాగే నిరంతర ఒత్తిడి లేదా బర్నౌట్‌కు దగ్గరైన భావన వంటి అనేక కారణాలు మైగ్రేన్‌ను ప్రేరేపిస్తున్నాయి. ఈ సవాళ్లను గుర్తించి పరిష్కరించడం అత్యవసరం.

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పు

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పుపిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పాలతో అంజీరను తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర పండ్లను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి, హృదయ స్పందనను నియంత్రిస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మినరల్స్ అత్తి పండ్లలో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అంజీర పాలు తీసుకుంటే చర్మం ఆరోగ్యంగా, తేమగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. రాత్రిపూట పాలతో అంజీర పండ్లను తీసుకుంటే మలబద్ధకం నయమవుతుంది.
