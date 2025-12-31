కస్టమర్ల పేరుపై 3 కోట్లు లోన్ తీసుకుని బ్యాంక్ మేనేజర్ పరార్
కంచె చేను మేస్తే అన్న చందంగా ఓ బ్యాంకు మేనేజర్ ఏకంగా తను పనిచేసే బ్యాంకులోనే రూ. 3 కోట్ల మేర మోసం చేసి పరారయ్యాడు. ఈ ఘటన బెంగళూరులో జరిగింది. పూర్తి వివరాలను చూస్తే... కర్నాటకలో బ్యాంకు మేనేజరుగా పనిచేస్తున్న రఘు అనే వ్యక్తి బ్యాంకుకి వచ్చే కస్టమర్లతో బాగా పరిచయం పెంచుకున్నాడు. వారితో చాలా స్నేహంగా వుంటూ వారికి అవసరమైనప్పుడు చిన్నచిన్న లోన్లు ఇస్తూ మరింత దగ్గరయ్యాడు.
ఈ క్రమంలో తను బ్యాంకు మేనేజరుగా వున్నందుకు అదే బ్యాంకులో లోన్ తీసుకునే అవకాశం కుదరడంలేదనీ, మీరు సంతకాలు చేస్తే వస్తాయని 21 మందికిపైగా కస్టమర్లను నమ్మించాడు. ఏకంగా బ్యాంక్ మేనేజరే అడగడంతో సదరు కస్టమర్లు కాదనలేకపోయారు. అంతే.. కస్టమర్లతో సంతకాలు చేయించిన అప్లికేషన్లను ప్రాసెస్ చేసి సుమారు రూ. 3 కోట్లు డబ్బు వారి ద్వారా తీసుకున్నాడు.
ఆ తర్వాత శెలవు పేరుతో బ్యాంకు నుంచి డబ్బుతో సహా పరారయ్యాడు. బ్యాంక్ మేనేజర్ ఎంతకీ రాకపోవడంతో అనుమానం వచ్చి బ్యాంకు లెక్కలు పరిశీలించడంతో ఒక్కసారిగా రూ. 3 కోట్లు లోన్లు మంజూరు చేయడంతో అధికారులకు అనుమానం వచ్చింది. లోన్లు మంజూరు చేసిన కస్టమర్లను పిలిచి అడగడంతో అసలు నిజం బైటపడింది. పరారీలో వున్న బ్యాంక్ మేనేజర్ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.