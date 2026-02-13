జ్యోతిషుడు చెప్పింది నిజమని తల్లిని హత్య చేసిన కుమార్తె, ఎక్కడ?
జ్యోతిషుడు చెప్పిన మాట నిజమని విశ్వసించిన ఓ వివాహిత తన కన్నతల్లినే హతమార్చిన ఘటన కర్నాటకలోని తుమ్కూరులో చోటుచేసుకున్నది. 55 ఏళ్ల పుష్పావతి తెల్లవారు జామును గుండెపోటు రావడంతో చనిపోయిందంటూ ఆమె కుమార్తె సుచిత్రం చెప్పడంతో ఇరుగుపొరుగువారు షాక్ తిన్నారు. పైగా తల్లి అంత్యక్రియలకు కుమార్తె తెగ ఆరాటపడుతూ, హైరానా పడుతూ కనిపించింది.
రాత్రివరకూ బాగానే వున్న ఆమె ఎలా చనిపోయిందన్న అనుమానం కలగడంతో పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. అంత్యక్రియలు జరిపేందుకు త్వరపడుతున్న సుచిత్రను నిలువరించి మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు. రిపోర్టులో అసలు నిజయం బైటపడింది.
ఇక చేసేదేమీ లేక నిజాన్ని పోలీసుల ముందు అంగీకరించింది. 18 నెలల క్రితం మా నాన్న చనిపోయారు. మా నాన్న చనిపోయేందుకు మా తల్లి క్షుద్రపూజలు చేసిందనీ, అందువల్లనే ఆయన చనిపోయినట్లు తనకు ఓ జ్యోతిష్యుడు చెప్పినట్లు తెలియజేసింది. అతడి మాటను నమ్మి తన తల్లిపై కోపం పెంచుకున్నాననీ, ఇందులో భాగంగా ఆమెను ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేసినట్లు అంగీకరించింది. ఐతే ఆమె చెబుతున్న మాటల్లో వాస్తవం ఎంత వున్నదనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.