భార్యను లేపుకెళ్లిన వ్యక్తిని పోలీసు స్టేషను ఎదుటే నరికి చంపారు
తన భార్యను మరో వ్యక్తి లేపుకెళ్లడానికి ఆ వ్యక్తిని మాటువేసి పోలీసు స్టేషను ఎదుటే హత్య చేసిన ఘటన సత్యసాయి జిల్లాలో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. సత్యసాయి జిల్లాలోని రాగినేపల్లికి చెందిన ఈశ్వరప్ప అనే వ్యక్తి హరి అనే మరో వ్యక్తి భార్యను లేపుకెళ్లాడు. తన భార్య కనబడకపోవడంతో హరి పోలీసు స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేసాడు.
కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఈశ్వరప్ప, హరి భార్య ఇద్దరూ నెల్లూరులో వున్నట్లు కనుగొన్నారు. వారిద్దరినీ తనకల్లు పోలీసు స్టేషనుకు సోమవారం తెల్లవారు జామున వాహనంలో తీసుకొచ్చారు. ఈశ్వరప్ప వాహనం నుంచి కిందికి దిగి పోలీసు స్టేషనులోకి వెళ్లేందుకు నడుస్తుండగా అక్కడే మాటు వేసిన హరి, అతడి సోదరుడు ఇద్దరూ వేటకొడవళ్లతో దారుణంగా నరికి చంపేసారు. ఈ భీతావహ దృశ్యాన్ని చూసిన హరి భార్య అక్కడ నుంచి ఆర్తనాదాలు పెడుతూ పారిపోయింది. అకస్మాత్తుగా ఈశ్వరప్పపై దాడి జరగడంతో పోలీసులు సైతం నిశ్చేష్టులయ్యారు.