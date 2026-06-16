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బీమా సొమ్ము కోసం సెలైన్లో విషం కలిపి హత్య చేసిన భార్య
కర్నాటక రాష్ట్రంలో ఓ దారుణం జరిగింది. రూ.2 కోట్ల బీమా సొమ్ము కోసం తన ప్రియుడితో కలిసి కట్టుకున్న భర్తను భార్య చంపేసింది. మృతుడు మాజీ సైనికుడు కావడం గమనార్హం. సెలైన్లో విషం కలిపి ఈ దారుణానికి పాల్పడింది. ఈ కేసులో మొత్తం తొమ్మిది మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
కర్నాటక రాష్ట్రంలో బెళగావి జిల్లా చిక్కోడి పట్టణానికి చెందిన సందీప్ మంజరగి (45) ఓ మాజీ సైనికోద్యోగి. ఆయన తన పేరున రూ.2 కోట్లకు బీమా చేయించుకున్నారు. ఆయన భార్య సుమ. అదే ప్రాంతానికి చెందిన పుండలీక (26) అనే వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది.
పుండలీక మాజీ సైనికుడి వద్దే పని చేస్తుండటం గమనార్హం. ఈ క్రమంలో భర్తను అడ్డు తొలగించుకుంటే బీమా సొమ్మును సొంతం చేసుకోవడంతో పాటు తన ప్రియుడితో కలిసి సంతోషంగా ఉండిపోవచ్చని సుమ భావించింది. దీంతో భర్త అడ్డు తొలగించేందుకు తన భర్తతో కలిసి అతన్ని హత్య చేసేలా ప్లాన్ చేసింది.
ఈ క్రమంలో గత మార్చి 13వ తేదీన సందీప్ తన వద్ద పని చేసే పుండలీకతో కలిసి బైకుపై జాతరకు వెల్లి వస్తుండగా, యమకనమరడి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఘటప్రభ వద్ద ప్రమాదం జరిగి, సందీప్కు తేలికపాటి గాయాలు కాగా, పుండలీక్కు చిన్నచిన్న గాయాలయ్యాయి. దీంతో సందీప్ను ఆస్పత్రిలో చేర్చి చికిత్స అందిస్తుండగా, మార్చి 15వ తేదీన చనిపోయాడు.
పెద్ద గాయాలు లేకున్నా సందీప్ ఎలా చనిపోయాడని బంధువులు అనుమానించారు. పైగా, సుమ ప్రవర్తనలోని మార్పును వారు గమనించి, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. దీంతో పోలీసులు విచారణ చేపట్టి, సుమపై నిఘా పెట్టారు. అనుమానం రావడంతో సుమను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె ప్రియుడు పుండలీక శనివారం సెల్ఫీని విడుదల చేశాడు. సుమ, తాను ఈ హత్యకు కారణమని పేర్కొన్నాడు.
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లయోలా కాలేజీ రోజుల నుండి మిమ్మల్ని 'డార్లింగ్' (ప్రియమైన మిత్రమా) అని పిలుస్తూ వచ్చాను, ఆ పదం ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది. ఒక వర్ధమాన నటుడిగా మిమ్మల్ని తెలుసుకోవడం దగ్గరి నుండి, అనేక సవాళ్లు మరియు విమర్శలను మీ మౌనం మరియు విజయాలతో అధిగమించి 'సూపర్స్టార్'గా ఎదగడం, ఆపై తమిళనాడు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టడం వరకు మీ ప్రయాణాన్ని నేను చూస్తూనే ఉన్నాను.
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నటి సునైనా యూఏఈకి చెందిన ప్రముఖ యూట్యూబర్ ఖలీద్ అల్ అమెరిల ఆన్లైన్ కార్యకలాపాల్లో గణనీయమైన మార్పులను గమనించిన అభిమానులు, సోషల్ మీడియాలో వారి గురించి కొత్తగా ఊహాగానాలు చేస్తున్నారు. ఈ జంట గతంలో సోషల్ మీడియాలో కలిసి ఫోటోలను పంచుకోవడం ద్వారా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. దీంతో వారికి నిశ్చితార్థం జరిగిందనే వార్తలు విస్తృతంగా వ్యాపించాయి. వారి పోస్టులు అభిమానులలో ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించాయి. త్వరలోనే పెళ్లి జరగబోతోందని చాలామంది నమ్మారు.
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