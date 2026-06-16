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  4. The wife of an ex-army officer planned to murder her husband and grab 2 crore rupees
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 16 June 2026 (09:02 IST)

బీమా సొమ్ము కోసం సెలైన్‌లో విషం కలిపి హత్య చేసిన భార్య

belagavi suma
BY: ఠాగూర్
Publish: Tue, 16 Jun 2026 (09:01 IST) Updated: Tue, 16 Jun 2026 (09:02 IST)
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కర్నాటక రాష్ట్రంలో ఓ దారుణం జరిగింది. రూ.2 కోట్ల బీమా సొమ్ము కోసం తన ప్రియుడితో కలిసి కట్టుకున్న భర్తను భార్య చంపేసింది. మృతుడు మాజీ సైనికుడు కావడం గమనార్హం. సెలైన్‌లో విషం కలిపి ఈ దారుణానికి పాల్పడింది. ఈ కేసులో మొత్తం తొమ్మిది మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
కర్నాటక రాష్ట్రంలో బెళగావి జిల్లా చిక్కోడి పట్టణానికి చెందిన సందీప్ మంజరగి (45) ఓ మాజీ సైనికోద్యోగి. ఆయన తన పేరున రూ.2 కోట్లకు బీమా చేయించుకున్నారు. ఆయన భార్య సుమ. అదే ప్రాంతానికి చెందిన పుండలీక (26) అనే వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. 
 
పుండలీక మాజీ సైనికుడి వద్దే పని చేస్తుండటం గమనార్హం. ఈ క్రమంలో భర్తను అడ్డు తొలగించుకుంటే బీమా సొమ్మును సొంతం చేసుకోవడంతో పాటు తన ప్రియుడితో కలిసి సంతోషంగా ఉండిపోవచ్చని సుమ భావించింది. దీంతో భర్త అడ్డు తొలగించేందుకు తన భర్తతో కలిసి అతన్ని హత్య చేసేలా ప్లాన్ చేసింది. 
 
ఈ క్రమంలో గత మార్చి 13వ తేదీన సందీప్  తన వద్ద పని చేసే పుండలీకతో కలిసి బైకుపై  జాతరకు వెల్లి వస్తుండగా, యమకనమరడి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఘటప్రభ వద్ద ప్రమాదం జరిగి, సందీప్‌కు తేలికపాటి గాయాలు కాగా, పుండలీక్‌కు చిన్నచిన్న గాయాలయ్యాయి. దీంతో సందీప్‌ను ఆస్పత్రిలో చేర్చి చికిత్స అందిస్తుండగా, మార్చి 15వ తేదీన చనిపోయాడు. 
 
పెద్ద గాయాలు లేకున్నా సందీప్ ఎలా చనిపోయాడని బంధువులు అనుమానించారు. పైగా, సుమ ప్రవర్తనలోని మార్పును వారు గమనించి, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. దీంతో పోలీసులు విచారణ చేపట్టి, సుమపై నిఘా పెట్టారు. అనుమానం రావడంతో సుమను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె ప్రియుడు పుండలీక శనివారం సెల్ఫీని విడుదల చేశాడు. సుమ, తాను ఈ హత్యకు కారణమని పేర్కొన్నాడు. 
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ఠాగూర్

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