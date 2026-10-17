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  4. They ate noodles at night; by morning, five family members were dead
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Saturday, 17 October 2026 (22:20 IST)

రాత్రి నూడుల్స్ తిన్నారు, తెల్లారేసరికి ఐదుగురు కుటుంబ సభ్యులు శవాలుగా మారారు

noodles
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (22:25 IST)
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గ్రేటర్ నోయిడాలో ఘోరం జరిగింది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు దుర్మరణం చెందారు. ఫుడ్ పాయిజనింగ్ కారణంగా వారు మృతి చెంది వుంటారని పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ణయానికి వచ్చారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
 
గ్రేటర్ నోయిడాలోని రబుపురా ప్రాంతంలో, నాగ్లా శ్రీ పదం గ్రామంలోని వారి ఇంట్లో 37 ఏళ్ల మహేష్, అతని భార్య 35 ఏళ్ల లలిత, వారి పిల్లలు 11 ఏళ్ల లడ్డు, 3 ఏళ్ల సాక్షాత్, 7 ఏళ్ల మిష్టి మృతదేహాలను పోలీసులు కనుగొన్నారు. వీరంతా గత రాత్రి నూడుల్స్ తిన్నట్లు సమాచారం. ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అవ్వడం వల్ల వారు మరణించి వుంటారని ప్రాథమికంగా పోలీసులు వెల్లడించారు. ఐతే ఖచ్చితమైన కారణం ఏంటనేది పోస్టుమార్టం రిపోర్టు వచ్చిన తర్వాత వెల్లడవుతుందని తెలియజేసారు. భార్యాభర్తల మధ్య గత కొన్నాళ్లుగా ఆస్తి వివాదాలు కూడా వున్నట్లు అనుమానాలున్నాయి. కారణాలు ఏమైనప్పటికీ కుటుంబం మొత్తం మృత్యువాత పడటంతో స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తారు. 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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