బంగారం, సెల్ ఫోన్లు కొట్టేసి బెడ్రూంలోనే హాయిగా నిద్రపోయిన దొంగ, ఎక్కడ?
ఈమధ్య కాలంలో దొంగలు ఇళ్లలోకి చొరబడి చోరీలకు పాల్పడటమే కాకుండా ఇంట్లోనే తాపీగా కూర్చుని వంటచేసుకుని తిని వెళ్తున్నారు. మరికొందరేమో కొద్దిసేపు టీవీ ఆన్ చేసి తమకు ఇష్టమైన సినిమా సైతం చూసి వెళ్తున్నారు. ఐతే పాతబస్తీలో ఒక దొంగ మాత్రం అంతకుమించి చేసాడు.
దొంగతనం చేసేందుకు ఇంట్లో చొరబడిన సదరు దొంగ బంగారం, సెల్ ఫోన్లు వగైరా విలువైనవన్నీ దొంగలించాడు. ఆ తర్వాత మస్తుగా తినేసి మత్తుగా నిద్రపోయాడు. తెల్లారి సూరీడు వచ్చేవరకూ బెడ్రూంలోనే గురకలు పెడుతూ నిద్రపోయాడు. ఉదయాన్నే కుటుంబ సభ్యులు పరిశీలించగా ఆ దొంగ గంజాయి మత్తులో పడి నిద్రపోయినట్లు గుర్తించారు. పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.
దొంగతనం చేసి, ఆ ఇంట్లోనే నిద్రపోయిన దొంగ— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 13, 2026
హైదరాబాద్ - పాతబస్తీలో ఓ ఇంట్లో దొంగతనానికి పాల్పడిన దొంగ
బంగారం, ఫోన్లు తీసుకొని, గంజాయి మత్తులో బెడ్ రూంలోనే పడుకొని దొరికిపోయిన వైనం pic.twitter.com/f8yveNzbAJ