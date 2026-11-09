హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలి : ఒకే కుటుంబంలో ముగ్గురు మృతి
హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలో ఒకే కుటుంబంలో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. గచ్చిబౌలి గౌలిదొడ్డిలోని జయభేరి నిర్వాణ అపార్ట్మెంట్స్లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. జయభేరీ నిర్వాణ బహుళ అంతస్తుల భవనంలో సి బ్లాక్ ఏడో అంతస్తులో బత్తుల మారెడ్డి (65), భారతి (60), నిశాంత్ రెడ్డి (38)లు కలిసివుంటున్నారు. బత్తుల మారెడ్డి గతంలో మాజీ మేనేజరుగా పని చేశారు. నిషాంత్ రెడ్డి ఓ సాఫ్ట్వేర్ నిపుణుడు. ఆయనకు ఓ కుమారుడు కూడా ఉన్నారు.
ఈ క్రమంలో బత్తుల మారెడ్డి, భారత్, నిషాంత్ రెడ్డిలు ఇంటిలో శవాలై కనిపించారు. పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో ఈ దంపతులు కొంతకాలంగా విడివిడిగా ఉంటున్నారు. కుటుంబ సమస్యలు, ఆరోగ్య సమస్యలు కారణమని తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనపై గచ్చిబౌలి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు. మృతదేహాలను పోస్ట్మార్టం కోసం ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ముగ్గురి మరణానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నిషాంత్ రెడ్డి భార్య, ఇతర కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు తెలియాల్సివుంది.