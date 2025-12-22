విజయవాడ వాంబే కాలనీలో మైనర్ బాలికపై ముగ్గురు యువకులు గ్యాంగ్ రేప్, అరెస్ట్
విజయవాడ నగరం శివారులో వుండే వాంబే కాలనీకి చెందిన ఓ మైనర్ బాలికపై ముగ్గురు కామాంధులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. రెండురోజుల క్రితం బాలికకు మాయమాటలు చెప్పి బాలికను వాహనం ఎక్కించుకున్నారు. వీరు ఇన్స్టాగ్రాం ద్వారా బాలికకు పరిచయం అయ్యారు.
రాహుల్ అనే యువకుడు ప్రధానంగా ఆమెతో పరిచయం పెంచుకుని నమ్మించాడు. డిశెంబరు 18వ తేదీన వాంబే కాలనీకి వచ్చి బాలికను కారులో ఎక్కించుకుని కిడ్నాప్ చేసాడు. అతడితో పాటు భరత్, ప్రదీప్ అనే మరో ఇద్దరు కలిసి బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఈ నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేసారు. కాగా నిందితులు ఉపయోగించిన కారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రిజిస్టర్ చేయబడి వుంది.