భార్యకు తన గుట్టు తెలిసిందని ప్రియురాలిని బండరాయితో మోది చంపేసాడు
ఇద్దరు పిల్లలున్న వ్యక్తితో ఆ అవివాహిత యువతి వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నది. ఒకే ప్రాంతానికి చెందినవారు కావడంతో ఎప్పటి నుంచో పరిచయం వుంది. ఆ పరిచయం కాస్తా వివాహేతర సంబంధానికి దారి తీసింది. యువతి హత్య చేయబడింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. తిరుపతిలో 38 ఏళ్ల షేక్ జమీల్ బాషా ఆటో నడుపుతూ జీవిస్తుంటాడు. అదే ప్రాంతంలో నివాసం వుండే 26 ఏళ్ల భాగ్యశ్రీతో అతడికి పరిచయం వుంది. పరస్పరం సన్నిహితమై అది కాస్తా వివాహేతర సంబంధానికి దారి తీసింది.
ఐతే భాగ్యశ్రీకి ఇటీవలే ఓ ప్రభుత్వ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ విభాగంలో కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగం లభించింది. దాంతో ఆమె ఎస్.టి.వి. నగర్లోని ఒక ప్రైవేట్ హాస్టల్లో ఉంటూ విధులకు హాజరవుతోంది. దీనితో బాషా వీలున్నప్పుడల్లా ఆమెను కలుస్తూ వచ్చాడు. ఈ విషయం కాస్తా జమీల్ బాషా కుటుంబ సభ్యులకు తెలియడంతో వారి మధ్య సమస్యలు మొదలయ్యాయి. భాగ్యశ్రీని దూరం పెట్టాలని బాషా భార్య గట్టిగా చెప్పేసింది.
ఈ విషయాన్ని భాగ్యశ్రీకి చెబితే ఆమె ఏం చేస్తుందోనన్న అనుమానంతో ఆమెను హత్య చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడ. ఈ క్రమంలో భాగ్యశ్రీని సి. మల్లవరం గ్రామం సమీపంలోని నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి పిలిపించాడు. అక్కడ ఆమెపై దాడి చేసి ఆమెను గొంతు నులిమి చంపేశాడు. ఆ తర్వాత, ఆమె ఎవరో గుర్తుపట్టకుండా ఉండేందుకు బండరాయితో ఆమె ముఖాన్ని ఛిద్రం చేసి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు.
అక్టోబర్ 31న ఆమె మృతదేహం కుళ్లిన స్థితిలో లభ్యమైంది. ఈ హత్యకు పాల్పడిన నిందితుడి కోసం పోలీసులు బృందాలుగా ఏర్పడి గాలించారు. చివరికి నవంబర్ 16న చిత్తూరు జిల్లాలోని రోంపిచెర్ల క్రాస్ వద్ద హంతకుడు జమీల్ బాషాను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వివాహేతర సంబంధాలు ఎందరో ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటున్నాయి. ఇటీవలికాలంలో స్నేహితులు సైతం నమ్మించి అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్నారు. అందుకే జాగ్రత్తగా వుండాలి.