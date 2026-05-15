  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. క్రైం న్యూస్
  4. Tirupathi : uncle sexual attack on 16 year old girl
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 15 May 2026 (13:54 IST)

తిరుపతిలో దారుణం : మైనర్ కుమార్తెపై సొంత బాబాయ్ లైంగికదాడి

rape
BY: ఠాగూర్
Publish: Fri, 15 May 2026 (13:44 IST) Updated: Fri, 15 May 2026 (13:54 IST)
google-news
తిరుపతిలో దారుణం జరిగింది. 16 యేళ్ల మైనర్ బాలికపై సొంత బాబాయి లైంగికదాడికి పాల్పడ్డాడు. వేసవి సెలవుల కోసం తన పిన్ని ఇంటికి వెళ్లిన ఇంటర్ విద్యార్థినిపై సొంత బాబాయ్ ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడు. ఆ బాలికపై  లైంగిక దాడికి పాల్పడిన కామాంధుడు.. ఆమె ఫోటోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తానంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడుతూ ఆ బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. కామాంధుడైన రామ్మూర్తి పరారీలో ఉన్నాడు. బాధితురాలి తల్లి ఫిర్యాదుతో జగద్గిరిగుట్ట పోలీసులు జీరో ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసి, కేసును తిరుపతి ఈస్ట్ పీఎస్‌కు బదిలీ చేశారు. నిందితుడిపై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదైంది. 
 
తూఛ్... సనాతన ధర్మాన్ని నిర్మూలించాలని చెప్పలేదు : ఉదయనిధి స్టాలిన్ 
 
దేశంలో సనాతన ధర్మాన్ని నిర్మూలించాలంటూ డీఎంకే నేత, మాజీ మంత్రి, తమిళనాడు శాసనసభ విపక్ష నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు దేశ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఇటీవల ఆయన తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభలో మాట్లాడుతూ, ప్రజలను విభజించే సనాతన ధర్మాన్ని నిర్మూలించాలని వ్యాఖ్యానించారు. అనేక మంది ఉదయనిధిని లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి. 
 
సనాతన ధర్మాన్ని నిర్మూలించాలనడం అంటే ప్రజలు దేవాలయాలకు వెళ్లకూడదని అర్థం కాదని ఉదయనిధి స్పష్టం చేశారు. కేవలం సమాజాన్ని అగ్ర, నిమ్న వర్గాలుగా విభజించే కుల వ్యవస్థను మాత్రమే తాను వ్యతిరేకిస్తున్నట్టు తెలిపారు. పెరియార్, అంబేద్కర్, అన్నాదురై వంటి మహనీయుల ఆశయాలనే తాను అసెంబ్లీలో ప్రస్తావించానని ఆయన పేర్కొన్నారు. సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరికీ సమాన హక్కులు ఉండాలని, అణచివేత లేని సామాజిక న్యాయం జరగాలని తాను కోరుకుంటున్నట్టు వెల్లడించారు.
 
2026 ఎన్నికల తర్వాత డీఎంకతే ప్రతిపక్షంలోకి రావడంతో ఉదయనిధి స్టాలిన్ ప్రస్తుతం అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నారు. సీఎం విజయ్ సమక్షంలో ఉదయనిధి సనాతన ధర్మంపై వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం. ఉదయనిధి వ్యాఖ్యలు హిందూ విశ్వాసాలను కించపరిచేలా ఉన్నాయని, ఇది విభజన రాజకీయాలకు నిదర్శనమని బీజేపీ తీవ్రంగా మండిపడింది. 
About Writer
ఠాగూర్

Peddi Tour: రామ్ చరణ్ పెద్ది పవర్‌ప్లే టూర్ ప్రారంభించింది

Peddi Tour: రామ్ చరణ్ పెద్ది పవర్‌ప్లే టూర్ ప్రారంభించిందిబుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మాత వెంకట సతీష్ కిలారు భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పిస్తున్నాయి. ‘పెద్ది’ జూన్ 4న గ్రాండ్ పాన్ ఇండియా రిలీజ్‌కు సిద్ధమవుతుండగా, జూన్ 3న స్పెషల్ ప్రీమియర్స్ ప్రదర్శించనున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ చూడని రీతిలో పాన్ ఇండియా ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్‌ను టీమ్ ప్రారంభించింది.

నిర్మాత, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య దూషణలు, థియేటర్ ఆదాయంపై వివాదం చెలరేగింది

నిర్మాత, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య దూషణలు, థియేటర్ ఆదాయంపై వివాదం చెలరేగిందితెలంగాణలో కష్టాల్లో ఉన్న సింగిల్-స్క్రీన్ థియేటర్లను కాపాడటానికి, స్థిర అద్దెల నుండి శాతం ఆధారిత ఆదాయ పంపిణీకి మారాలని డిమాండ్ చేస్తున్న సునీల్ నారంగ్ వంటి ఎగ్జిబిటర్లను నిర్మాత సూర్యదేవర నాగ వంశీ ఎగతాళి చేశారు. ఒక టీవీ చర్చలో నారంగ్ ఎదురుదాడి చేస్తూ, వంశీ పేరు ప్రస్తావించకుండా ఆయన శరీరాన్ని కించపరిచేలా విమర్శించారు.

జగపతి బాబు, ఆకెళ్ల వి కృష్ణ కాంబినేషన్ చిత్రం వదలా టైటిల్ సాంగ్ రిలీజ్

జగపతి బాబు, ఆకెళ్ల వి కృష్ణ కాంబినేషన్ చిత్రం వదలా టైటిల్ సాంగ్ రిలీజ్వెర్సటైల్, కమాండింగ్ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ తో అదరగొట్టే జగపతి బాబు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'వదలా'తో రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఆయనతో పాటు లయ, హృతికా శ్రీనివాస్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. వదలా' సోల్ ఫుల్ టైటిల్ సాంగ్ రిలీజ్.

Sanjaydath: ది డెవిల్ ఆగ‌మ‌నం - కెడి: ది డెవిల్ ట్రైల‌ర్‌తో మాస్ హంగామా

Sanjaydath: ది డెవిల్ ఆగ‌మ‌నం - కెడి: ది డెవిల్ ట్రైల‌ర్‌తో మాస్ హంగామా‘కెడి: ది డెవిల్’ ట్రైలర్ ఎట్టకేలకు రిలీజ్ అయింది. సినిమా మొత్తం థియేటర్‌ను షేక్ చేసేలా ఈ ట్రైల‌ర్ అంద‌రినీ ఆక‌ట్టుకుంటోంది. విజిల్స్ వేయించే సీన్లు, అదిరిపోయే యాక్షన్, పవర్‌ఫుల్ డైలాగులు, కళ్లుచెదిరే విజువల్స్‌తో ట్రైలర్ ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో దుమ్మురేపుతోంది.

అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో దూసుకుపోతోన్న చంద్రహాస్.. బరాబర్ ప్రేమిస్తా

అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో దూసుకుపోతోన్న చంద్రహాస్.. బరాబర్ ప్రేమిస్తాఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్‌ నటించిన రీసెంట్‌ హిట్ సినిమా 'బరాబర్ ప్రేమిస్తా'. సంపత్ రుద్ర దర్శకత్వంతో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్ మేఘన ముఖర్జీ కథానాయికగా నటించారు. అర్జున్ మహీ ('ఇష్టంగా' ఫేమ్) విలన్‌గా మెప్పించారు. 'బారాబర్ ప్రేమిస్తా' మూవీని కాకర్ల సత్యనారాయణ సమర్పణలో సిసి క్రియేషన్స్, ఎవిఆర్ మూవీ వండర్స్ సంస్థల మీద గెడా చందు, గాయత్రి చిన్ని, ఎవిఆర్ నిర్మించారు. ఈ సినిమాకు థియేటర్లో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.