వివాహేతర సంబంధాన్ని నిరాకరించిన మహిళ.. హత్య చేసిన గ్యాస్ డెలివరీ బాయ్
ఏపీలోని తిరుపతి పట్టణంలో దారుణం జరిగింది. తనతో వివాహేతర సంబంధాన్ని నిరాకరించిన ఓ మహిళను గ్యాస్ డెలివరీ బాయ్ హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత తాను కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ దారుణం కొర్లగుంట మారుతీ నగర్లో వెలుగుచూసింది.
తిరుపతి పోలీసుల కథనం మేరకు.... రేణిగుంట మండలం గుత్తివారిపల్లికి చెందిన సోమశేఖర్ అనే వ్యక్తి తిరుపతిలో గ్యాస్ డెలివరీ బాయ్గా పనిచేస్తున్నాడు. గతంలో అతనికి వివాహం జరిగింది. భార్యతో విడిపోయి కొర్లగుంటలోని మారుతీనగర్లో ఒంటరిగా ఉంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన లక్ష్మి.. కొంతకాలం క్రితం తిరుపతిలోని జీవనం కోసం వచ్చారు. ఆమె భర్త, కుమారుడితో కలిసి నివాసముంటోంది. ఆర్టీసీ బస్టాండ్ సమీపంలోని సమోసా దుకాణంలో పనిచేస్తోంది. గ్యాస్ డెలివరీ నిమిత్తం అక్కడికి వెళ్లే సోమశేఖర్తో లక్ష్మికి పరిచయం ఏర్పడి, అది వివాహేతర సంబంధంగా మారింది.
అయితే, గత కొన్ని రోజులుగా ఆమె ఈ బంధానికి స్వస్తి చెప్పింది. దీంతో చివరిగా మాట్లాడదామని ఆమెను సోమవారం తన గదికి పిలిపించుకున్నాడు. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాకుతో లక్ష్మి గొంతు కోసి హతమార్చాడు. అనంతరం ఫ్యాన్కు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు.. ఘటనాస్థలికి చేరుకుని పరిశీలించారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు.