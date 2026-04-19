Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 19 ఏప్రియల్ 2026 (14:52 IST)

ప్రేమించిన యువతికి వివాహం : తీవ్ర మనస్తాపంతో విద్యార్థి ఆత్మహత్య

ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక నగరం తిరుపతిలో ఓ విషాదకర ఘటన జరిగింది. తాను ప్రేమించిన యువతికి వివాహమైంది. దీంతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన ఓ విద్యార్థి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ విషాదకర ఘటన తిరుపతి వెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని వెంకట రమణ లేఔట్‌లో జరిగింది. 
 
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. చిత్తూరు జిల్లా గంగవరం మండలం వేములపల్లి గ్రామానికి చెందిన జై.మహేంద్ర (20) అనే యువకుడు స్థానికంగా ఉండే ఓ కాలేజీలో బీకాం తృతీయ సంవత్సరం విద్యాభ్యాసం చేస్తున్నాడు. ఈ విద్యార్థి వెంకటరమణ లేఔట్‌లోని స్నేహితులతో కలిసి అద్దె గదిలో ఉంటున్నాడు. 
 
ఈ నేపథ్యంలో మహేంద్ర గత కొంతకాలంగా ఓ యువతిని ప్రేమిస్తూ వచ్చాడు. ఆ యువతికి ఇటీవల మరో వ్యక్తితో వివాహమైంది. అప్పటి నుంచి తీవ్ర మనోవేదనకుగురైన మహేంద్ర... తన బాబాయ్‌కు, సోదరికి మొబైల్ సందేశాలు పంపించి.. 'నన్ను క్షమించండి.. అమ్మంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఆమెను బాగా చూసుకోండి..' అని ఆ సందేశంలో పేర్కొన్నాడు. ఆ తర్వాత తన గదిలోని ఫ్యాన్‌కు ఉరేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. దీన్ని గమనించిన స్నేహితులు కుటుంబ సభ్యులు, పోలీసులకు సమాచారం చేరవేశారు. 
 
ఆ వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. అనంతరం పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహాన్ని రుయా అస్పత్రికి తరించారు. మృతుడి తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు పోలీసులు వెల్లడించారు. 

