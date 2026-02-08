తల్లిదండ్రులను కాదని పెళ్లి చేసుకునే ప్రతి అమ్మాయికి నా జీవితం ఓ గుణపాఠం...
'తల్లిదండ్రులను కాదని పెళ్లి చేసుకున్న ప్రతి అమ్మాయికి నా జీవితం ఓ గుణపాఠం. ఒక అమ్మాయి ఏ లక్షణాలైతే తన భర్తకు ఉండకూడదు అనుకుంటుందో అలాంటి లక్షణాలన్నీ తన భర్తలో ఉన్నాయి... నిన్ను ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్న పాపానికి ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాను... నా కడుపున పుట్టినందుకు ఈ పిల్లలు కూడా ఆ కష్టాన్ని అనుభవిస్తున్నారు... నేను చనిపోతే ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటావ్.. కనీసం ఈ సారైనా జీవితంలో స్థిరపడిన తర్వాత వివాహం చేసుకో' అంటూ ఓ వివాహిత ఆత్మహత్య లేఖ రాసి, తన ఇద్దరు పిల్లలను ఉరేసి చంపి ఆ తర్వాత తాను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ విషాదకర ఘటన తిరుపతి జిల్లా పుత్తూరు మండలంలోని కృష్ణా నగర్లో వెలుగు చూసింది.
పోలీసుల కథనం మేరకు.. కృష్ణా నగర్కు చెందిన పద్మ (28) అనే మహిల తన కుమార్తెలు తేజ శ్రీ (6), లాస్య (5)లను చంపి, ఆ తర్వాత తాను కూడా బలన్మరణానికి పాల్పడింది. శనివారం సాయంత్రం భర్త శివశంకర్ ఇంటికి వచ్చి చూడగా ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. పద్మ, శివశంకర్లు డిగ్రీ చదివే రోజుల నుంచి ప్రేమించుకుని గత 2019లో పెద్దలను ఎదిరించి ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే, పెళ్లయిన తర్వాత కూడా శివశంకర్ ఏ పనీ చేయకుండా జులాయిగా తిరుగుతా బాధ్యతారహితంగా ఉండటంతో కుటుంబ భారం పద్మ మోయాల్సి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో వారిని ఆర్థిక కష్టాలు చుట్టుముట్టాయి.
పిల్లల స్కూలు ఫీజులు, ఇంటి ఖర్చులు, డ్వాక్రా సంఘంలో తీసుకున్న అప్పు చెల్లించలేక పద్మ తీవ్రంగా మదనపడినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఈ విషయమై శనివారం భర్తకు ఫోన్ చేయగా, డబ్బులు సర్దుబాటు కాలేదని చెప్పడంతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన ఆమె.. తన ఇద్దరు కన్నబిడ్డలకు ఉరివేసి, ఆపై తాను కూడా అత్మహత్య చేసుకుంది.
స్థానికులు ఇచ్చిన సమాచారంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసు మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. పద్మ రాసిన సూసైడ్ నోట్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. భర్త శివశంకర్ను అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేసి విచారిస్తున్నారు.