ఆదివారం, 8 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఠాగూర్

తల్లిదండ్రులను కాదని పెళ్లి చేసుకునే ప్రతి అమ్మాయికి నా జీవితం ఓ గుణపాఠం...

woman victim
'తల్లిదండ్రులను కాదని పెళ్లి చేసుకున్న ప్రతి అమ్మాయికి నా జీవితం ఓ గుణపాఠం. ఒక అమ్మాయి ఏ లక్షణాలైతే తన భర్తకు ఉండకూడదు అనుకుంటుందో అలాంటి లక్షణాలన్నీ తన భర్తలో ఉన్నాయి... నిన్ను ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్న పాపానికి ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాను... నా కడుపున పుట్టినందుకు ఈ పిల్లలు కూడా ఆ కష్టాన్ని అనుభవిస్తున్నారు... నేను చనిపోతే ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటావ్.. కనీసం ఈ సారైనా జీవితంలో స్థిరపడిన తర్వాత వివాహం చేసుకో' అంటూ ఓ వివాహిత ఆత్మహత్య లేఖ రాసి, తన ఇద్దరు పిల్లలను ఉరేసి చంపి ఆ తర్వాత తాను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ విషాదకర ఘటన తిరుపతి జిల్లా పుత్తూరు మండలంలోని కృష్ణా నగర్‌లో వెలుగు చూసింది. 
 
పోలీసుల కథనం మేరకు.. కృష్ణా నగర్‌కు చెందిన పద్మ (28) అనే మహిల తన కుమార్తెలు తేజ శ్రీ (6), లాస్య (5)లను చంపి, ఆ తర్వాత తాను కూడా బలన్మరణానికి పాల్పడింది. శనివారం సాయంత్రం భర్త శివశంకర్ ఇంటికి వచ్చి చూడగా ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. పద్మ, శివశంకర్‌లు డిగ్రీ చదివే రోజుల నుంచి ప్రేమించుకుని గత 2019లో పెద్దలను ఎదిరించి ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే, పెళ్లయిన తర్వాత కూడా శివశంకర్ ఏ పనీ చేయకుండా జులాయిగా తిరుగుతా బాధ్యతారహితంగా ఉండటంతో కుటుంబ భారం పద్మ మోయాల్సి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో వారిని ఆర్థిక కష్టాలు చుట్టుముట్టాయి. 
 
పిల్లల స్కూలు ఫీజులు, ఇంటి ఖర్చులు, డ్వాక్రా సంఘంలో తీసుకున్న అప్పు చెల్లించలేక పద్మ తీవ్రంగా మదనపడినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఈ విషయమై శనివారం భర్తకు ఫోన్ చేయగా, డబ్బులు  సర్దుబాటు కాలేదని చెప్పడంతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన ఆమె.. తన ఇద్దరు కన్నబిడ్డలకు ఉరివేసి, ఆపై తాను కూడా అత్మహత్య చేసుకుంది. 
 
స్థానికులు ఇచ్చిన సమాచారంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసు మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. పద్మ రాసిన సూసైడ్ నోట్‌ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. భర్త శివశంకర్‌ను అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేసి విచారిస్తున్నారు. 

బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంక చోప్రా కోచ్, నటుడు సునీల్ థాపా ఇకలేరు..

బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంక చోప్రా కోచ్, నటుడు సునీల్ థాపా ఇకలేరు..బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంకా చోప్రా కోచ్, నేపాల్ నటుడు సునీల్ థాపా ఇకలేరు. ఇటు భారత్, అటు నేపాల్ చలనచిత్ర పరిశ్రమల్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సీనియర్ నటుడు సునీల్ థాపా (68) కన్నుమూశారు. నేపాల్‌లోని ఖాట్మండులో శనివారం ఉదయం ఆయన గుండెపోటుతో తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన మృతితో చిత్రపరిశ్రమలో విషాదం నెలకొంది.

యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ పవర్ ఫుల్ ఎంట్రీ తో సీతా పయనం ట్రైలర్ రిలీజ్

యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ పవర్ ఫుల్ ఎంట్రీ తో సీతా పయనం ట్రైలర్ రిలీజ్మల్టీ టాలెంటెడ్ నటుడు, దర్శకుడు యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ దర్శకత్వంలో శ్రీ రామ్ ఫిలిమ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్‌పై రాబోతోన్న కొత్త చిత్రం 'సీతా పయనం'. ఈ మూవీలో యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ కుమార్తె ఐశ్వర్య అర్జున్ హీరోయిన్‌గా తెరకు పరిచయం కాబోతున్నారు. ఈ సినిమాలో నిరంజన్, సత్యరాజ్, ప్రకాష్ రాజ్, కోవై సరళ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ కూడా ఓ ప్రత్యేకమైన పాత్రలో నటించారు.

కన్నీరు పెట్టుకున్న చంద్రహాస్ - చేసిన తప్పును ఎక్కువ చేయకండి : ప్రభాకర్

కన్నీరు పెట్టుకున్న చంద్రహాస్ - చేసిన తప్పును ఎక్కువ చేయకండి : ప్రభాకర్‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్‌లో నటుడు చంద్రహాస్ పాడిన పాట వివాదంపై అతని తండ్రి, నటుడు ప్రభాకర్ స్పందించారు. తన కుటుంబ సభ్యులను ఉద్దేశించి వ్యక్తిగత విమర్శలు చేయడం తగదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఒక చిన్న పొరపాటుతో తన పెంపకాన్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడవద్దని కోరారు. తన కుమారుడి ప్రవర్తన వల్ల ఎవరైనా ఇబ్బంది పడి ఉంటే క్షమించాలని ఆయన బహిరంగంగా కోరారు.

Rashmika Mandanna: బాలీవుడ్‌లో బిజీ అవుతున్న రష్మిక మందన్న.. చేతినిండా సినీ అవకాశాలు

Rashmika Mandanna: బాలీవుడ్‌లో బిజీ అవుతున్న రష్మిక మందన్న.. చేతినిండా సినీ అవకాశాలురష్మిక మందన్న తెలుగు, హిందీ, తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలలో తన సత్తా చాటుకుంటోంది. ప్రస్తుతం బాలీవుడ్‌లోనూ ఆమె బిజీ అవుతోంది. ఇటీవల షాహిద్ కపూర్‌తో కలిసి నటిస్తున్న తన రాబోయే బాలీవుడ్ చిత్రం కాక్‌టెయిల్ 2 షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసింది. ఈ సినిమా త్వరలోనే థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. కాక్‌టెయిల్ 2 విడుదల కాకముందే, రష్మిక మరో హిందీ ప్రాజెక్ట్‌లో కూడా షాహిద్ కపూర్‌ సరసన నటించడానికి సంతకం చేసినట్లు సమాచారం. ఇంకా పేరు పెట్టని ఈ రొమాంటిక్ ఎంటర్‌టైనర్‌కు బధాయి హో, మైదాన్ చిత్రాల దర్శకుడు అమిత్ రవీంద్రనాథ్ శర్మ దర్శకత్వం వహించనున్నారు.

మమ్ముట్టి నటించిన మలయాళీ చథా పచ్చ తెలుగులో రాబోతోంది

మమ్ముట్టి నటించిన మలయాళీ చథా పచ్చ తెలుగులో రాబోతోందిరోషన్ మాథ్యూ, విశాఖ్ నాయర్, ఇషాన్ ప్రధాన పాత్రల్లో షిహాన్ షౌకత్, రితేష్ ఎస్. రామకృష్ణన్ నిర్మాతలుగా అధ్వైత్ నాయర్ తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘చథా పచ్చ : ది రింగ్ ఆఫ్ రౌడీస్’. మలయాళంలో విడుదలై సక్సెస్ ఫుల్‌గా దూసుకుపోతోన్న ఈ మూవీని తెలుగులో ఫిబ్రవరి 13న సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ భారీ ఎత్తున విడుదల చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో టీం మీడియా ముందుకు వచ్చి చిత్ర విశేషాల్ని పంచుకున్నారు.

Chaddannam: మహిళలు రోజూ చద్దన్నం తీసుకుంటే ఫలితం ఏంటి?

Chaddannam: మహిళలు రోజూ చద్దన్నం తీసుకుంటే ఫలితం ఏంటి?చద్దన్నం కేవలం ఒక సాధారణ ఆహారం కాదు.. పోషకాల గని. ఒకటి రాత్రి మిగిలిపోయిన అన్నంతో తయారుచేసే చద్దన్నం. ఈ అన్నంలో మజ్జిగ లేదా పెరుగు కలిపి నానబెడతారు. వాటికి ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి చేర్చి తీసుకుంటారు. వండుకున్న అన్నం తినగా మిగిలిపోయిన అన్నం అయిదారు గంటల్లో చల్లబడి బ్యాక్టీరియా చేరి చద్ది అన్నం అవుతుందని.. దీనిలో ఎన్నో పోషకాలు దాగున్నాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉదయం అల్పాహారానికి బదులుగా చద్దన్నం తీసుకోవడం వల్ల పొట్ట తేలికగా ఉండడమే కాదు. రోజంతా శక్తివంతంగా పనిచేయగలుగుతారు.

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026హైదరాబాద్: ఆసియాలో అతిపెద్ద సామాజిక పెట్టుబడిదారుల నెట్‌వర్క్ అయిన ఏవిపిఎన్, ఈరోజు హైదరాబాద్‌లో ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026ను నిర్వహించింది, ఇది బయోఏషియా 2026కి ముందు జరిగిన వ్యూహాత్మక ప్రీ-ఈవెంట్ సమావేశం. ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో అత్యాధునిక ఆవిష్కరణలకు సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, భారతదేశంలో మెరుగైన ఆరోగ్య ఫలితాల దిశగా పురోగతిని వేగవంతం చేయడానికి ఈ ఫోరం కార్పొరేట్, దాతృత్వ, ఔషధ, జీవ శాస్త్రాలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విధాన పర్యావరణ వ్యవస్థల నుండి నాయకులను ఒకచోట చేర్చింది.

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?ఉప్పు. రోజుకి 5 గ్రాముల కంటే తక్కువ మోతాదులో శరీరానికి అందాలి. అంతకుమించి శరీరానికి అందిస్తే అనారోగ్యానికి కారణమవుతుంది. ఉప్పు అధికంగా తింటే కలిగే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయి. రక్తపోటు పెరుగుతుంది. వికారం, వాంతులు, కళ్లు తిరుగుతాయి. గుండె సంబంధ వ్యాధులు రావడానికి ఉప్పు అధిక మోతాదులో వాడటం కారణం అవుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గుతుంది. కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే ప్రమాదం వుంటుంది. శరీరం డీహైడ్రేషన్ సమస్యకు గురవుతుంది.

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలు

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలుప్రపంచవ్యాప్తంగా, భారతదేశంలోనూ క్యాన్సర్ సంబంధిత మరణాలకు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రధాన కార ణాలలో ఒకటిగా ఉంది; అయినప్పటికీ ఇది చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటి. ధూమపానం చేసే వారిని మాత్రమే ప్రభావితం చేసేదిగా, ఆలస్యంగా నిర్ధారణ చేయబడేదిగా, చికిత్స ఎంపికలను పరిమితంగా కలిగి ఉన్న వ్యాధిగా ప్రజల అభిప్రాయం చాలా కాలంగా దీనిని చిత్రీకరించింది. నేడు, సైన్స్ దీనికి చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతోంది. ముఖ్యంగా భారతీయ నగరాల్లో, వైద్యులు మారుతున్న ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ స్థితిగతులను చూస్తున్నారు.

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?పురుషుల్లో కీళ్ల దృఢత్వం కోసం కండరాల నొప్పికి చెక్ పెట్టాలంటే.. ఎండు చేపలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. సమతుల్య ఆహారంలో క్రమం తప్పకుండా ఎండు చేపలను చేర్చుకుంటే పురుషుల్లో కండరాల నొప్పిని దూరం చేస్తుందని పోషకాహార నిపుణులు అంటున్నారు. ఎండు చేపల్లో ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ప్రోటీన్లకు మూలం. ఎండు చేపలు ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక శరీర నొప్పులను దూరం చేస్తాయి. ఎండిన చేపల్లో అధిక కాల్షియం కంటెంట్ వుంటుంది.
