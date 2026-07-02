లావుగా వుందని భార్యను హింసించి.. గొంతు నులిమి హత్య చేసిన భర్త
లావుగా వుందని భార్యను హేళన చేయడమే కాకుండా దారుణంగా హత్య చేశాడు. కర్ణాటకలోని ధార్వాడ్ జిల్లాలో దారుణమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. 29 ఏళ్ల స్టాఫ్ నర్స్ ప్రియాంక కమలాకర్ను ఆమె భర్త బసవరాజ్ వడ్డార్ గొంతు నులిమి దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఈ సంఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది.
ప్రియాంకకు 2024 డిసెంబర్లో బసవరాజ్తో వివాహం జరిగింది. అయితే, పెళ్లయిన కొన్ని రోజుల నుండే ఆమెకు అత్తగారింట్లో వేధింపులు మొదలయ్యాయి. అదనంగా డబ్బు, బంగారం పుట్టింటి నుండి తీసుకురావాలంటూ భర్త బసవరాజ్, అతని కుటుంబ సభ్యులు ప్రియాంకపై తీవ్ర ఒత్తిడి తెచ్చేవారని పోలీసులు తెలిపారు.
కట్నం వేధింపులతో పాటు ప్రియాంక శరీరాకృతిపై భర్త నిరంతరం నిందలు వేసేవాడని పోలీసుల విచారణలో తేలింది. ఈ క్రమంలోనే సోమవారం రాత్రి ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరగడంతో, బసవరాజ్ ఆమెను గొంతు నులిమి చంపేసినట్లు పోలీసులు చెప్తున్నారు.
బసవరాజ్ తరచూ ప్రియాంకను శారీరకంగా తీవ్రంగా హింసించేవాడని, ఆ దెబ్బల కారణంగానే ఆమెకు గతంలో రెండుసార్లు గర్భస్రావం అయిందని ఆమె తల్లిదండ్రులు అంటున్నారు.
ఈ ఘోర ఉదంతంపై నవలగుండ పోలీస్ స్టేషన్లో హత్య, వరకట్న వేధింపుల కింద కేసులు నమోదయ్యాయి. ప్రధాన నిందితుడైన భర్త బసవరాజ్తో పాటు అతని కుటుంబ సభ్యులను పోలీసులు ఇప్పటికే అరెస్ట్ చేసి విచారిస్తున్నారు.
వానలో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా వణికిపోతుంటే 11 లక్షల మంది చూసారు, వీడియో
మిల్కీ బ్యూటీ అనగానే చటుక్కున గుర్తుకు వచ్చేది తమన్నా భాటియా. టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీని ఒక ఊపు ఊపిన ఈ బ్యూటీ ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ వరుస చిత్రాలతో బిజీగా వుంది. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే.. ఈమె తన ఇంటి బాల్కనీలో వర్షంలో తడుస్తూ కాసేపు ఎంజాయ్ చేసింది. వానలో ముద్దగా తడిసిపోయి గజగజ వణుకుతూ ముంబైలో కురుస్తున్న వర్షం, తను వర్షంలో తడిసిన అనుభూతిని పంచుకున్నది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. ఇప్పటివరకూ ఈ వీడియోను 11 లక్షల మంది వీక్షించారు. ఇంకా వీక్షిస్తూనే వున్నారు.
హూర్తో కశ్మీర్ సంగీత వారసత్వాన్ని మనముందుకు తీసుకువస్తున్న కోక్ స్టూడియో భారత్ సీజన్ 4
భారతదేశంలోని గొప్ప జానపద, ప్రాంతీయ సంగీత సంప్రదాయాలను సమకాలీన సహకారాల ద్వారా ఆవిష్కరిస్తూ వస్తున్న కోక్ స్టూడియో భారత్, తన సీజన్ 4 విడుదలతో మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈసారి ‘హూర్’ ద్వారా కశ్మీర్ లోయలకు సంగీత ప్రయాణం చేస్తోంది. ఈ గీతం, రాజులు, ప్రేమికులు, సంచారులు, ఆధ్యాత్మిక కథలను సంగీతకారులు సన్నిహిత మెహ్ఫిల్లలో ఆలపించే కశ్మీర్ ప్రాంతంలోని శతాబ్దాల నాటి మౌఖిక కథా సంప్రదాయం నుంచి ప్రేరణ పొందిన జానపద కథ ఆధారంగా రూపొందింది.
Suman: మూఢనమ్మకాలను ఎండగట్టే కథతో నిమ్మకాయ.. నీకెందుకు భయం చిత్రం
సుమన్, ఆమని ప్రధాన పాత్రల్లో నిమ్మకాయ.. నీకెందుకు భయం చిత్రం బుధవారంనాడు హైదరాబాద్ సారథి స్టూడియోస్లో శాస్త్రోక్తంగా పూజా కార్యక్రమాలతో లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. ఆధునిక కాలంలోనూ మూఢనమ్మకాలను ఎండగట్టే ఉత్కంఠ రేపుతూ ఆసక్తికరంగా సాగే కథనంతో తెలుగు తెరపైకి ఓ సినిమా రాబోతుంది. రాజేష్ భూపతి, స్వప్నరాజ్, అబిత హీరో హీరోయిన్లు. రోశిరెడ్డి పందిళ్లపల్లి దర్శకుడు. బి.వి.సి ఫిల్మ్స్ నిర్మిస్తోంది.
Mupapa: ఆయుష్మాన్ ఖురానా చిత్రం ముపాపా రిలీజ్ డేట్ ఖరారు
బాలీవుడ్ వెర్సటైల్ స్టార్ ఆయుష్మాన్ ఖురానా హీరోగా యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్, పోషమ్ పా పిక్చర్స్ బ్యానర్స్పై రూపొందుతోన్న చిత్రం ‘ముపాపా’. యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ సిఇఒ అక్షయ్ విదాని ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు. ఇండియన్ మూవీస్లో ప్రముఖ షో రన్నర్, డైరెక్టర్ సమీర్ సక్సేనా ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈయన నిర్మించిన గత చిత్రం సయారా హయ్యస్ట్ గ్రాసర్ సాధించిన రొమాంటిక్ మూవీగా ఇండియన్ సినిమాలో రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ముపాపా చిత్రం వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 19న రిలీజ్ కానున్నట్లు మేకర్స్ తెలియజేశారు.