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బాలికకు మద్యం తాగించి అత్యాచారం.. నిందితుడికి దేహశుద్ధి
తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని తిరుచ్చి జిల్లా ఈస్ట్ నియోజకవర్గం పరిధిలో 14 యేళ్ల మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం జరిగింది. ఆ బాలికకు ఓ కామాంధుడు మద్యం తాగించి ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడు. ఇది స్థానికంగా కలకలం సృష్టించింది. ఈ దారుణానికి పాల్పడిన నిందితుడుని స్థానికులు పట్టుకుని దేహశుద్ధి చేసి పోలీసులకు అప్పగించారు.
పోలీసుల కథనం మేరకు... శివగంగై జిల్లాకు చెందిన మారి సెల్వన్ (43) అనే వ్యక్తి కారు డ్రైవర్గా జీవనం కొనసాగిస్తున్నాడు. బుధవారం శివగంగై నుంచి తిరుచ్చి గాంధీ మార్కెట్లో న్న కల్మండై కాలనీకిచెందిన ఆదిరా అనే హిజ్రా, ఆమె స్నేహితులను కలిసేందుకు వచ్చాడు. ఆదిరా బంధువైన 14 యేళ్ల మైనర్ బాలికను తన కారులో ఎక్కించుకుని బయటకు తీసుకెళ్లాడు.
ఆ తర్వాత ఆ బాలికకు మద్యం తాగించి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. రాత్రి బాలికను తిరుచ్చి కీలపులివార్ట్ రోడ్డులో వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు. బాలిక మద్యం మత్తులో ఉండటంతో కిందపడిపోయింది. దీన్ని గమనించిన స్థానికులు ఆమెను ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆ తర్వాత మారి సెల్వన్ను పట్టుకుని దేహశుద్ధి చేసి పోలీసులకు అప్పగించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమాకు నో చెప్పిన హనీరోజ్.. ఎందుకంటే?
ఫిల్మ్ నగర్లో ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన పుకార్లలో ఒకటి ఏమిటంటే, మెగాస్టార్ చిరంజీవి రాబోయే చిత్రంలో నటించడానికి మొదట అంగీకరించిన నటి హనీ రోజ్, ఆ తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ నుండి తప్పుకున్నట్లు సమాచారం. బాబీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో హనీరోజ్ ఒక కీలక పాత్ర లభించింది. అయితే అది ప్రధాన కథానాయిక పాత్ర మాత్రం కాదు.
Amir Khan: గౌరీతో మూడో పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్న అమీర్ ఖాన్?
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమీర్ ఖాన్ మూడో వివాహానికి సిద్ధమవుతున్నారు. అమీర్ తన లవ్ పార్ట్నర్ గౌరీ స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకోవాలని ఎట్టకేలకు నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో భారీ స్థాయిలో ట్రోలింగ్కు దారితీసింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. 61 ఏళ్ల నటుడు అమీర్ ఖాన్, 47 ఏళ్ల గౌరీ స్ప్రాట్ జూలై 5న ఒక సాధారణ రిజిస్టర్డ్ మ్యారేజ్ ద్వారా తమ బంధాన్ని అధికారికం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ వేడుక అమీర్ ఖాన్ ముంబై నివాసంలో సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు, కొద్దిమంది స్నేహితుల సమక్షంలో జరగనుంది.
హీరోతో ముద్దు సన్నివేశం.. భర్తను తోడుతెచ్చుకున్న హీరోయిన్.. ఎవరు? (video)
బాలీవుడ్ హీరోయిన్ ప్రియా బాపత్ తన నటనా జీవితం తొలినాళ్లలో ఎదుర్కొన్న ఒక కష్టమైన అనుభవం గురించి బయటపెట్టారు. ఆ సంఘటన ఒక ముద్దు సన్నివేశానికి సంబంధించినది, దాని కారణంగా చిత్రీకరణ ప్రారంభం కాకముందే ఆమె అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. ఆ సన్నివేశం గురించి ఆమెకు మొదటి నుంచీ ఆందోళనలు ఉన్నాయి. కథకు ఆ ముద్దు సన్నివేశం ఎందుకు అవసరమని ఆమె దర్శకుడిని పదేపదే అడిగారు. దాని ప్రాముఖ్యత, చిత్రీకరణపై హామీలు పొందిన తర్వాత, ఆమె ఆ సన్నివేశంలో నటించడానికి అంగీకరించారు. ప్రియా బాపట్ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
"పెద్ది"తో మళ్లీ ట్రోలింగ్కు గురైన జాన్వీ కపూర్.. దేవర తరహాలో గ్లామర్ ఓవర్ డోస్
బాక్సాఫీస్ వసూళ్లపై చర్చలు జరగక ముందే, రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' చిత్రం ఒక పెద్ద వివాదంలో చిక్కుకుంది. ఈ సినిమాలోని స్పోర్ట్స్ డ్రామా, భావోద్వేగభరితమైన కథ, నటనల గురించి చర్చ జరుగుతుండగా, సోషల్ మీడియాలో ఒక ముఖ్యమైన వర్గం జాన్వీ కపూర్ పాత్ర చిత్రీకరణపై దృష్టి సారించింది. ఎక్స్, ఇతర ప్లాట్ఫామ్లలో, కెమెరా యాంగిల్స్, క్లోజప్ షాట్స్, ఆమె పాత్రను చిత్రీకరించిన విధానం ద్వారా జాన్వీ కపూర్ను అతిగా ఒక వస్తువులా చూపించారని చాలా మంది ప్రేక్షకులు చిత్ర బృందాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు.
కుట్రలు, కుతంత్రాలను అధిగమించి బ్లాక్బస్టర్గా మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ పెద్ది: నట్టి కుమార్
ఈరోజు (గురువారం) విడుదలైన "పెద్ది" సినిమా ప్రేక్షకుల నుండి అద్భుతమైన స్పందనను అందుకుంటోందని నట్టి కుమార్ అన్నారు. ఇంకా ఆయన మాట్లాడుతూ.... మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తన అసాధారణ నటనతో సినిమాను పూర్తిగా తన భుజాలపై మోసి ముందుకు నడిపించారు. ఆయన నటనను చూసిన అభిమానులు, ప్రేక్షకులు "న భూతో న భవిష్యతి" అనే స్థాయిలో ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కుస్తీ పోరాటాలు, యాక్షన్ సన్నివేశాలు, భావోద్వేగాల ప్రదర్శనలో రామ్ చరణ్ చూపించిన అంకితభావం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఇలాంటి సాహసోపేతమైన కథను, క్లిష్టమైన పాత్రను చేయడానికి ఎంతో ధైర్యం కావాలి.