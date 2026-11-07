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  4. Two actors held on charge of assaulting and robbing doctor in Kochi
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (09:58 IST)

మలయాళ డాక్టరుపై దాడి కేసులో కీలక మలుపు.. అత్యాచార ఆరోపణలపై కేసు నమోదు

Crime news
Written By: ఠాగూర్
Published: Sat, 7 Nov 2026 (09:58 IST)
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కేరళలో ఓ వైద్యుడిపై సినీ నటుడు దాడి చేసిన కేసులో కీలక మలుపు చోటుచేసుకుంది. ఇప్పటివరకు బాధితుడుగా ఉన్న వైద్యుడిపై అత్యాచార కేసు నమోదైంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, అత్యవసర వైద్యం చేయాలని ఓ వైద్యుడు (41)ను తమ ఫ్లాటుకు రప్పించిన మలయాళ సినీ నటులు ఆయనపై దాడి చేసి ఫోన్, స్మార్ట్ వాచ్, వైర్‌లెస్ ఇయర్ ఫోన్ వంటి రూ.3.5 లక్షల విలువైన వస్తువులు దోచుకున్నట్టుగా కేసు నమోదైంది. ఈ కేసు ఇపుడు మలుపు తిరిగింది.
 
కౌంటర్ ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఆ వైద్యుడిపై పోలీసులు అత్యాచారం కేసు నమోదు చేశారు. డాక్టరు తనకు మత్తుమందు ఇచ్చి లైంగికంగా వేధించారని సినీ నటి బంధువు ఆరోపించడంతో ఈ కేసు నమోదైంది. వైద్యం పేరుతో తరచూ తమ ఇంటికి వస్తున్న వైద్యుడి ప్రవర్తన సరిగా లేకపోవడంతో తగిన బుద్ధి చెప్పాలనే ప్లాన్ ప్రకారం ఈ నెల రెండో తేదీన ఆయనకు ఫోన్ చేసి ఫ్లాట్‌కు రప్పించామని ఆమె ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. 
 
ఈ ఘటన కేరళ రాష్ట్రంలోని కొచ్చిన్‌లో జరిగింది. తొలుత వైద్యుడు ఫిర్యాదు మేరకు నటి అతుల్య చంద్ర, నటుడు, నిర్మాత బిబిన్ పెరుంబిల్లిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఆ ఇద్దరితో పాటు మరొకరిని అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో మరో తొమ్మిది మంది నిందితులు కూడా ఉన్నారు. వీరి ఆచూకీ కోసం ప్రత్యేక పోలీస్ బృందాలు గాలిస్తున్నాయి. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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