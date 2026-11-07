మలయాళ డాక్టరుపై దాడి కేసులో కీలక మలుపు.. అత్యాచార ఆరోపణలపై కేసు నమోదు
కేరళలో ఓ వైద్యుడిపై సినీ నటుడు దాడి చేసిన కేసులో కీలక మలుపు చోటుచేసుకుంది. ఇప్పటివరకు బాధితుడుగా ఉన్న వైద్యుడిపై అత్యాచార కేసు నమోదైంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, అత్యవసర వైద్యం చేయాలని ఓ వైద్యుడు (41)ను తమ ఫ్లాటుకు రప్పించిన మలయాళ సినీ నటులు ఆయనపై దాడి చేసి ఫోన్, స్మార్ట్ వాచ్, వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోన్ వంటి రూ.3.5 లక్షల విలువైన వస్తువులు దోచుకున్నట్టుగా కేసు నమోదైంది. ఈ కేసు ఇపుడు మలుపు తిరిగింది.
కౌంటర్ ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఆ వైద్యుడిపై పోలీసులు అత్యాచారం కేసు నమోదు చేశారు. డాక్టరు తనకు మత్తుమందు ఇచ్చి లైంగికంగా వేధించారని సినీ నటి బంధువు ఆరోపించడంతో ఈ కేసు నమోదైంది. వైద్యం పేరుతో తరచూ తమ ఇంటికి వస్తున్న వైద్యుడి ప్రవర్తన సరిగా లేకపోవడంతో తగిన బుద్ధి చెప్పాలనే ప్లాన్ ప్రకారం ఈ నెల రెండో తేదీన ఆయనకు ఫోన్ చేసి ఫ్లాట్కు రప్పించామని ఆమె ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.
ఈ ఘటన కేరళ రాష్ట్రంలోని కొచ్చిన్లో జరిగింది. తొలుత వైద్యుడు ఫిర్యాదు మేరకు నటి అతుల్య చంద్ర, నటుడు, నిర్మాత బిబిన్ పెరుంబిల్లిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఆ ఇద్దరితో పాటు మరొకరిని అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో మరో తొమ్మిది మంది నిందితులు కూడా ఉన్నారు. వీరి ఆచూకీ కోసం ప్రత్యేక పోలీస్ బృందాలు గాలిస్తున్నాయి.