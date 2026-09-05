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  4. Two friends fell in love with the same young woman; one killed the other, wanting her for himself
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Saturday, 5 September 2026 (10:48 IST)

ఏరా నీక్కూడా ఆ అమ్మాయే కావాల్సిచ్చొందా? చావు అంటూ హత్య చేసిన ఫ్రెండ్

Crime
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (10:51 IST)
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ఇద్దరూ ప్రాణస్నేహితులు. ఎంతో కలిసిమెలిసి వుంటుండేవారు. ఐతే ప్రేమ వ్యవహారం కాస్త వీరి మధ్య చిచ్చు పెట్టడమే కాకుండా హత్య వరకూ తీసుకుని వెళ్లింది. స్నేహితుడు అని కూడా చూడకుండా తను ప్రేమించిన అమ్మాయి తనకు మాత్రమే దక్కాలని అతడిని అతి దారుణంగా చంపేసాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ద్వారి పిప్రహా గ్రామానికి చెందిన 30 ఏళ్ల ఇస్రార్, అతడి స్నేహితుడు ఆశిష్ ఇద్దరూ ఒకే యువతిని ప్రేమించారు. ఇది ఒకరికొకరు తెలుసుకున్నారు.
 
ఆ అమ్మాయి నాదేనంటే నాదే అంటూ గొడవపడ్డారు. ఇక ఇట్లా లాభం లేదనుకున్న ఆశిష్ ఒక పథకం రచించాడు. స్నేహితుడు ఇస్రార్ ను నమ్మించి మద్యం పార్టీ ఏర్పాటు చేసాడు. అక్కడ ఇస్రార్ పూటుగా మద్యం సేవించిన తర్వాత అతడితో యువతి గురించి మళ్లీ గొడవపడ్డాడు. ఇస్రార్ మళ్లీ పాతపద్ధతిలోనే ఆ అమ్మాయిని నేనే పెళ్లి చేసుకుంటాననేసరికి ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన ఆశిష్ పదునైన ఆయుధంతో ఇస్రార్ మెడపైన దాడి చేసాడు. 
 
అతడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. అనంతరం అతడి శవాన్ని పక్కనే వున్న కాలువలో పడేసి పారిపోయాడు. ఇస్రార్ కనిపించకుండా పోయేసరికి అతడి కుటుంబసభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు, ఘటనా స్థలంలో లభించిన ఆధారాలను బట్టి ఆశిష్ ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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