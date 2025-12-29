Hyderabad: డిజిటల్ అరెస్ట్ కేసు.. మహిళ నుంచి రూ.1.95 కోట్లు దోచుకున్న ఇద్దరు అరెస్ట్
డిజిటల్ అరెస్ట్ కేసులో ఒక మహిళ నుండి రూ. 1.95 కోట్లకు పైగా దోచుకున్నందుకు గుజరాత్కు చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులను హైదరాబాద్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు గుజరాత్లోని భావ్నగర్కు చెందిన సయ్యద్ సోయాబ్ జాహిద్ భాయ్, బెలిమ్ అనస్ రహీమ్ భాయ్లను అరెస్టు చేశారు.
సైబర్ నేరానికి పాల్పడటంలో నిందితులు కీలక పాత్ర పోషించారని, మోసం చేసిన డబ్బును స్వీకరించడానికి, విత్డ్రా చేసుకోవడానికి మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాలను ఉపయోగించారని, ఆ తర్వాత ఆ డబ్బును హవాలా నెట్వర్క్ల ద్వారా దుబాయ్లో ఉన్న సైబర్ మోసగాళ్లకు బదిలీ చేశారని సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ వి. అరవింద్ బాబు తెలిపారు.
డిసెంబర్ 13న బాధితురాలు డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో తాను మోసపోయానని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. బాధితురాలికి ప్రభుత్వ, టెలికాం శాఖల అధికారులమని నటిస్తున్న గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుండి అనేక ఫోన్ కాల్స్ వచ్చాయి. ఆమె భర్త తీవ్రమైన నేరాలలో పాలుపంచుకున్నాడని తప్పుగా ఆరోపిస్తూ, తక్షణమే అరెస్టు చేస్తామని బెదిరించి, మోసగాళ్లు ఆమెలో భయం, ఆందోళన కలిగించారు.
వివిధ గుర్తింపులతో నాటకీయంగా కాల్స్ చేస్తూ, మోసగాళ్లు ఆమె నమ్మకాన్ని చూరగొన్నారు. కరెన్సీ సీరియల్ నంబర్ల ధృవీకరణ, కేసు విచారణ, క్లియరెన్స్ ప్రక్రియ పేరుతో డబ్బు బదిలీ చేయమని ఆమెకు సూచించారు. వారి మాటలను నమ్మి, ఒత్తిడికి లోనై, బాధితురాలు తన బ్యాంకు ఖాతాల నుండి మోసగాళ్లు అందించిన ఖాతాలకు ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా రూ. 1,95,76,000 బదిలీ చేసింది.
పోలీసుల ప్రకారం, జాహిద్ భాయ్ మోసపూరిత ప్రయోజనాల కోసం మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాలను తెరవడంలో సహాయం చేశాడు. మోసం ద్వారా వచ్చిన డబ్బును విత్డ్రా చేయడానికి సహకరించాడు. తన నియంత్రణలో ఉన్న మ్యూల్ ఖాతాల ద్వారా జమ అయిన డిపాజిట్లపై 15 శాతం కమీషన్ పొందాడు.
రహీమ్ భాయ్ ఉన్నత స్థాయి నిర్వాహకుల సూచనల మేరకు పనిచేస్తూ, మ్యూల్ ఖాతాలను నిర్వహించాడు. హవాలా మార్గాల ద్వారా విదేశీ మోసగాళ్లకు నిధులు సజావుగా బదిలీ అయ్యేలా చూసుకున్నాడు. నిందితులు అలవాటుపడిన సైబర్ నేరగాళ్లు, వారు ఉపయోగించిన ఖాతాలు 22 కేసులలో పాలుపంచుకున్నాయి. మోసగాళ్లు అందించిన ఖాతాల ద్వారా సుమారు రూ. 3.5 కోట్ల విలువైన లావాదేవీలు జరిగాయి.