ప్రియుడితో వెళ్లిపోయిన భార్య.. ఠాణాలో ఖాకీల సమక్షంలోనే కాల్పులు జరిపిన భర్త
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని లక్నోలో దారుణం జరిగింది. కట్టుకున్న భార్య తన ప్రియుడితో వెళ్లిపోవడాన్ని జీర్ణించుకోలోని ఓ భర్త.. తీవ్ర ఆగ్రహంతో పోలీస్ స్టేషన్లో పోలీసుల సక్షమంలోనే భార్యపై తుపాకీతో కాల్పులు జరిపారు. రహస్యంగా తన వెంట తెచ్చుకున్న నాటు తుపాకీ తీసి పోలీసుల సమక్షంలోనే భార్యను కాల్చాడు. ఈ దారుణం యూపీలోనే హార్డోయ్ జిల్లాలో జరిగింది
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు... రామాపూర్ గ్రామానికి చెందిన అనూప్, సోని (30)లకు 17 యేళ్ల క్రితం వివాహమైంది. షాజన్పూర్కు చెందిన సుర్జీత్ అనే వ్యక్తితో సోనికి పరిచయం ఏర్పడి ప్రేమగా మారింది. ప్రియుడితో కలిసి ఆమె ఈ నెల 17వ తేదీన ఇంటి నుంచి పారిపోయింది. భర్త అనూప్ ఫిర్యాదు మేరకు... రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు సోనీని గుర్తించి ఠాణాకు తీసుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత ఆమెను వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా, పలువురు బంధువులతో కలిసి భర్త అనూప్ అక్కడకు వచ్చాడు.
దీంతో భార్యాభర్తల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. దీంతో క్షణికావేశానికి గురైన అనూప్ తన వెంట తెచ్చుకున్న తుపాకీతో భార్యపై కాల్పులు జరిపగా ఆమె కుప్పకూలిపోయింది. ఆ వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించగా, అక్కడ చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు అనూప్పై కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఇద్దరు పోలీస్ కానిస్టేబుళ్లను పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు సస్పెండ్ చేశారు.