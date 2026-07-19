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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

మామ ప్రైవేట్ భాగాన్ని బ్లేడుతో కోసేసిన కోడలు (వీడియో)

fathr in law private part
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 19 Jul 2026 (13:39 IST)
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ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ముజఫర్ నగర్‌లో ఓ సంచలన దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన మామ తనపై లైంగికదాడికి పాల్పడటాన్ని జీర్ణించుకోలేకని కోడలు... మామ ప్రైవేట్ భాగాన్ని కోసేసింది. 
 
గత రెండేళ్లుగా తనపై మామ అత్యాచారానికి పాల్పడుతున్నాడని ఆమె ఆరోపించింది. తన భర్త ఇంట్లో లేని సమయంలో ఈ దారుణానికి పాల్పడుతున్నాడని, తాజాగా మరోమారు వేధించేందుకు ప్రయత్నించడంతో అతని ప్రైవేట్ భాగాగన్ని కోసేసినట్టు తెలిపింది. 
 
ఈ ఘటన జరిగిన తర్వాత బాధితుడి ఆర్తనాదాలు విన్న ఇరుగుపొరుగువారు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో అక్కడకు చేరుకున్న పోలీసులు... బాధితుడితో పాటు దాడికి పాల్పడిన కోడలిని కూడా చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి

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