తమ్ముడి పేరున ఆస్తి రాశాడన్న కోపం - తండ్రి, సోదరి, మేనకోడలి అంతం...
ఆస్తి తగాదాలు, అక్రమ సంబంధాలు మానవ సంబంధాలను దిగజార్చుతున్నాయి. తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. తన పేరున ఆస్తి రాయలేదన్న కక్షతో తండ్రిని, అడ్డువచ్చిన సోదరిని, మైనర్ మేనకోడలిని హత్య చేసి, మృతదేహాలను బావిలోపడేశాడో కిరాతక పెద్ద కుమారుడు. పేరు ముఖేశ్ పటేల్. ఈ కిరాతకుడుని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. లోకాపూర్ గ్రామానికి చెందిన రామ్ సింగ్ (60) అనే వ్యక్తి తనకున్న ఆస్తి మొత్తాన్ని చిన్న కుమారుడు ముకుంద్ లాల్ పేరుపై రాశాడు. దీంతో పెద్ద కుమారుడు ముఖేశ్ పటేల్ జీర్ణించుకోలేకపోయాడు. ఇదే విషయంపై తండ్రీ కొడుకుల మధ్య గత కొంతకాలంగా గొడవలు జరుగుతున్నాయి.
ఈ క్రమంలో శుక్రవారం రాత్రి ముఖేశ్ తన తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళి గొడవడ్డాడు. వారిద్దరి మధ్య ఘర్షణ జరగడంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనైన ముఖేశ్ తన తండ్రిని గొంతునులిమి హత్య చేశాడు. దీన్ని చూసి అడ్డుకునేందుకు వచ్చిన సోదరి సాధన (24)ను, మేనకోడలు ఆస్థ (14)లను గొడ్డలితో నరికి చంపేశాడు. ఆధారాలను మాయం చేసేందుకు మూడు మృతదేహాలను ఇంటి సమీపంలోని పాడుబడిన బావిలో పడేసి పైన ఎండుగడ్డితో కప్పేశాడు.
మరుసటి రోజు తమ్ముడు ముకుంద్ను అంతం చేయాలని భావించి, అతడిపై కాల్పులు జరిపాడు. అయితే, ఈ దాడి నుంచి తప్పించుకున్న ముకుంద్.. తనపై జరిగిన దాడితో పాటు తన తండ్రి, సోదరి, మేనకోడలు కనిపించడం లేదంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. నిందితుడుని అరెస్టు చేసి జైలుకు తరలించారు. కేసు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.