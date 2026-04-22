హోమ్ స్టేలో బస చేసిన మహిళకు మత్తుమందు ఇచ్చి అత్యాచారం.. ఇద్దరి అరెస్టు
కర్నాటక రాష్ట్రంలోని కొడగు జిల్లాలో ఓ దారుణం జరిగింది. అమెరికాకు చెందిన ఓ మహిళ స్థానికంగా ఓ హోమ్స్టేలో ఉంటున్నారు. ఆమెపై హోమ్స్టే యజమాని, బీహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ వరస కార్మికుడు కలిసి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఆ మహిళకు మత్తుమందు ఇచ్చి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టారు. తనకు జరిగిన అన్యాయంపై బాధితురాలు అమెరికా ఎంబసీకి సమాచారం అందించింది. ఎంబసీ నుంచి వచ్చిన ఈ మెయిల్ ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన స్థానిక పోలీసులు అత్యాచారానికి పాల్పడిన ఇద్దరు నిందితులు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
జార్ఖండ్కి చెందిన వృజేష్కుమార్ కొడగు జిల్లాలోని కుట్టా గ్రామంలో ఓ హోమ్స్టేలో పని చేస్తున్నాడు. అతడు అమెరికాకు చెందిన మహిళపై అత్యాచారం చేశాడని పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది. అయితే ఈ ఘటన బయటకు తెలియకుండా ఉండేందుకు ఆ హోమ్స్టే యజమాని ప్రయత్నించాడు. ఈ క్రమంలోనే వారిద్దరినీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. బాధితురాలు ఈ విషయం ఎవరికీ చెప్పకుండా ఉండేలా అక్కడున్న వైఫైని మూడు రోజుల పాటు ఆఫ్ చేశాడు. అదే సమయంలో ఆమెకి మత్తుమందు ఇచ్చి, ఎవరినీ కలవనివ్వకుండా చేసినట్టు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఆమె మైసూరు వెళ్తానని చెప్పి అక్కడి నుంచి తప్పించుకుందని పోలీసులు వెల్లడించారు.
హోమ్స్టే నుంచి తప్పించుకొన్న ఆ మహిళ ఈ ఘటన గురించి అమెరికా ఎంబసీకి సమాచారం ఇచ్చింది. ఎంబసీ అధికారులు మైసూరు పోలీసులకు దీనిపై మెయిల్ చేశారు. దీంతో కుట్టా పోలీస్స్టేషన్లో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితులను అరెస్టు చేశారు. వచ్చే నెల 3 వరకు వీరిద్దరికీ జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించారు. దీనిపై ఇంకా దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నట్టు అధికారులు పేర్కొన్నారు.