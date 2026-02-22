భార్య - ముగ్గురు పిల్లలను అతి కిరాతకంగా హత్య చేసిన భర్త
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కాస్గంజ్ జిల్లాలో అత్యంత దారుణమైన ఘటన వెలుగు చూసింది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు సభ్యులు అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందారు. ఈ మరణాలు స్థానికంగా పెను సంచలనం రేపాయి. కట్టుకున్న భర్తే తన భార్య, ముగ్గురు పిల్లలను కిరాతకంగా హతమార్చి, ఆ తర్వాత తాను ఆత్మహత్య చేసుకునివుంటాడని పోలీసులు ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు.
అమన్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పెట్రోల్ పంపు వద్ద సత్యదేవ్ ఫౌజీ అనే వ్యక్తి వెల్డింగ్ షాపు నిర్వహిస్తూ అక్కడే ఉంటున్నాడు. గత రెండు రోజులుగా ఆయన ఇంటి తలుపులు మూసే ఉన్నాయి. శనివారం ఉదయం ఆ ఇంటి నుంచి దుర్వాసన రావడంతో చుట్టుపక్కల వారు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు తలుపులు పగులగొట్టి లోపలికి చూడగా, ఒకే గదిలో ఐదు మృతదేహాలు కుళ్లిపోయిన స్థితిలో కనిపించాయి.
మృతులను సత్యదేవ్, అతని భార్య, ముగ్గురు పిల్లలుగా గుర్తించారు. మృతదేహాలు కుళ్లిన స్థితిలో ఉండటంతో ఈ ఘోరం జరిగి కనీసం రెండు మూడు రోజులు అయివుండొచ్చని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఫోరెన్సిక్ బృందం సంఘటనా స్థలం నుంచి కీలక ఆధారాలు సేకరించింది. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు.
అసలు ఈ దారుణానికి దారితీసిన కారణాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. ఆర్థిక సమస్యలా లేక కుటుంబ కలహాలేమైనా ఉన్నాయా అనే కోణంలో విచారిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై లోతైన విచారణ కోసం ఒక ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. సత్యదేవ్ మొబైల్ ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకుని, కాల్ డేటాను విశ్లేషిస్తున్నారు.