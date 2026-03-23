ఇద్దరు భార్యలు - 18 మంది పిల్లల తండ్రి దారుణ హత్య .. ఎక్కడ?
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. ఇద్దరు భార్యలు, 18 మంది పిల్లలు ఉన్న ఓ తండ్రి దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. ఈ హత్యకు మూడో మహిళతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుని, ఆమెను బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం, తీవ్రంగా వేధించడమే ప్రధాన కారణం. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
యూపీలోని సుమేర్ పూర్ గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ గుల్షాన్ అలియాస్ మున్నా (55) అనే వ్యక్తికి ఇద్దరు భార్యలు, 18 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. మున్నాకు అదే గ్రామానికి చెందిన సుమన్ దేవి అనే మహిళతో వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. ఉపాధి నిమిత్తం ఆమె భర్త వేరే ఊరికి వెళ్లడంతో, ఆమెకు సాయం చేయాలన్న నెపంతో దగ్గరయ్యాడు. ఈ క్రమలో ఆమెను బలవంతంగా లోబరుచుకుని అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. ఆ తర్వాత తనను కలవాలంటూ వేధించసాగాడు.
ఈ వేధింపులు మరింతగా ఎక్కువకావడంతో ఆమె తన బాధను సోదరుడికి చెప్పి వాపోయింది. పైగా, మున్నా అడ్డు తొలగించుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో తన సోదరుడుతో కలిసి మున్నా హత్యకు ప్లాన్ వేసింది. ఈ క్రమంలో తన పుట్టిన రోజుకు మున్నాను ఆహ్వానించింది. అతను రాగానే అక్కడ మాటువేసిన ఆమె సోదరుడు, అతని స్నేహితులు కలిసి ఇనుపరాడ్లతో మున్నాపై దాడి చేసి దారుణంగా హత్య చేశారు. ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని గోనె సంచిలో కుక్కి సమీపంలోని కాలువలో పడేశాడు.
అయితే, తమ భర్త ఇంటికి రాకపోవడంతో మున్నా భార్యాపిల్లలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, వారు మిస్సింగ్ కేసుగా నమోదు చేసి లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ముందుగా మున్నా మోటార్ సైకిల్ను గుర్తించిన పోలీసులు.. ఆ తర్వాత మొబైల్ ఫోన్ సిగ్నల్స్ ఆధారంగా సుమన్ దేవిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించడంలో అసలు విషయం వెల్లడైది. ఆమె ఇచ్చిన సమాచారంతో నీటికాలువలో పడేసిన మున్నా మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత సుమన్ దేవి, ఆమె సోదరుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ హత్య కేసులో పాలుపంచుకున్న మిగిలిన వారి కోసం గాలిస్తున్నారు.