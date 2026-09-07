యూపీలో దారుణం : ఆరేళ్ల చిన్నారిపై 50 ఏళ్ల వ్యక్తి అత్యాచారం
బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ఒకటైన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓ దారుణ ఘటన జరిగింది. ఆ రాష్ట్ర రాజధాని లక్నోకు సమీపంలోని ఘజీపూర్లో ఆరేళ్ళ బాలికపై 50 యేళ్ల వ్యక్తి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఆరేళ్ల బాధితురాలు ఇంటి బయట ఆడుకుంటుండగా.. పక్క ఇంట్లో ఉండే అనిల్ అవస్థి (50) అనే కామాంధుడు ఆ బాలికపై కన్నేశాడు. చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేని సమయాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని.. మొబైల్ ఫోన్ ఇస్తానని ఆశ చూపి అనిల్ ఆమెను తన ఇంట్లోకి రప్పించాడు
ఆ తర్వాత, ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా మృగంలా ఆ అమాయక చిన్నారిపై విరుచుకుపడి.. కామాంధుడైన ఆ వ్యక్తి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత.. తన జననేంద్రియాల వద్ద తీవ్రమైన నొప్పిగా ఉందని చెబుతూ, జరిగిన విషయాన్ని ఆ చిన్నారి తన తల్లికి వివరించింది. బాధితురాలి తరపున పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందగానే.. అధికారులు వెంటనే స్పందించి అనిల్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.. అలాగే దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని వెల్లడించారు.