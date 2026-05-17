భార్యను గొడ్డలితో నరికేసి ఠాణాకు వెళ్లి లొంగిపోయిన వృద్ధుడు
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. 80 యేళ్ళ వృద్ధుడు తన భార్యను గొడ్డలితో నరికి, పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి లొంగిపోయాడు. ఈ ఘటన శనివారం తెల్లవారుజామున మురాద్ నగర్లోని రవీ కలా గ్రామంలో జరిగింది.
మోర్తా గ్రామానికి చెందిన హర్పాల్ (80) శనివారం తెల్లవారుజామున 4 గంటల సమయంలో రవ్లీ పోలీస్ అవుట్ పోస్టుకు వచ్చాడు. తన భార్య ఊర్మిళ (72)ను గొడ్డలితో చంపినట్లు పోలీసులకు చెప్పాడు. షాక్కు గురైన పోలీసులు వెంటనే అతడితో పాటు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ కుమార్తె ఇంటి బయట మంచంపై రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్న ఊర్మిళ మృతదేహాన్ని గుర్తించారు. ఆమె తల, మెడ, భుజంపై బలమైన గొడ్డలి గాయాలు ఉన్నాయి. వెంటనే ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు.
ఈ వృద్ధ దంపతులు తమ కుమార్తె కంచన్ ఇంట్లో నివసిస్తున్నారు. ఘటన జరిగిన సమయంలో కంచన్, ఆమె భర్త మీరట్లో బంధువుల వివాహానికి వెళ్లారు. ఇంట్లోని మరో గదిలో నిద్రిస్తున్న కంచన్ కుమారులు అజయ్, కునాల్... రాత్రి ఎలాంటి శబ్దమూ వినలేదని తెలిపారు.
తల్లి మరణవార్త విని ఇంటికి తిరిగొచ్చిన కంచన్ కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. తన తల్లిదండ్రుల మధ్య జీవితాంతం గొడవలు జరుగుతూనే ఉన్నాయని, కానీ విషయం ఇంత తీవ్రంగా ఉంటుందని ఊహించలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల వారు తమతో కూడా మాట్లాడటం మానేశారని తెలిపారు.
కాగా, హర్పాల్కు మానసిక సమస్యలు ఉన్నాయని, తరచూ నానమ్మ ఊర్మిళతో గొడవపడేవాడని మనవళ్లు పోలీసులకు చెప్పారు. కొద్దిరోజుల క్రితం తన మాటలకు కోపగించుకుని తాతయ్య తమ నానమ్మను చెంపపై కొట్టాడని కూడా వారు వెల్లడించారు. నిందితుడు హర్పాల్ను అరెస్టు చేసి విచారిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఘటనా స్థలం నుంచి గొడ్డలిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
నడిరోడ్డుపై నటి పావలా శ్యామల - నిర్మాత దిల్ రాజు పెద్ద మనసు
ఆర్థిక సమస్యలతో పాటు తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న సినీ నటి పావలా శ్యామలాను నిస్సహాయ స్థితికి చేరుకుంది. ఆమె ఆరోగ్యం విషమించడంతో క్యాబ్ డ్రైవర్ ఆమెను నడి రోడ్డుపై వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలుసుకున్న ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు ఆమెను ఆదుకునేందుకు ముందుకు వచ్చారు. పావలా శ్యామలకు పూర్తి వైద్య బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
పెద్ది చిత్రం మల్లయోధుడు కోడి బయోపిక్ కాదు : డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం పెద్ది. బుచ్చిబాబు దర్శకుడు జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్. ఈ చిత్రం మల్లయుద్ధం నేపథ్యంలో సాగుతోంది. అయితే, ఈ చిత్రం మల్లయోధుడు కోడి రామ్మూర్తి నాయుడి బయోపిక్గా తెరకెక్కిస్తున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై దర్శకుడు బుచ్చిబాబు క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రం రామ్మూర్తి బయోపిక్ కాదని స్పష్టం చేశారు. అసలు పెద్ది క్యారెక్టరైజేషన్కు స్ఫూర్తి ఎవరన్నదీ చెప్పారు.
నన్ను ఒక్కరు కూడా పట్టించుకోలేదు, నా ఇగో హర్ట్ అయ్యింది: రజినీకాంత్
సినిమా హీరోల్లో దక్షిణాది సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ స్టైలే వేరు. అంతేకాదు... ఆయన ఆధ్యాత్మిక చింతన కూడా హైలో వుంటుంది. వీలు దొరికినప్పుడల్లా ఆయన హిమాలయాలకు వెళ్లివస్తుంటారు. మానవ జన్మ గురించి ఆయన తత్వ బోధనలు కూడా చెబుతుంటారు. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే, ఇటీవల ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫౌండేషన్ 45 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా, శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ 70వ జన్మదిన వేడుకల వేళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ కూడా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ వున్న ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని, తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ఆయన మాటల్లోనే, శ్రీశ్రీ రవిశంగర్ గురూజీ ఆశ్రమం ఎంతో ప్రశాంతంగా వుంది.
Kenisha: జయం రవి, గాయని కెనీషా మధ్య రిలేషన్షిప్ కట్
తమిళ నటుడు జయం రవి, గాయని కెనీషా మధ్య రిలేషన్షిప్ ముగిసింది. జయం రవితో తన బంధానికి ముగింపు పలుకుతున్నట్లు పరోక్షంగా కెనీషా తెలిపింది. ఈ మేరకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ సుదీర్ఘ భావోద్వేగ పోస్ట్ పెట్టిన ఆమె, చెన్నై నగరాన్ని విడిచి వెళుతున్నట్లు, తనకిష్టమైన సంగీతాన్ని కూడా వదులుకుంటున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ఎంతో ప్రేమతో అడుగుపెట్టానని.. కానీ ప్రస్తుతం నిశ్శబ్దంతో వెనుదిరుగుతున్నాను. ఒక మనిషిని రక్షించే ప్రయత్నంలో తనను కాను కోల్పోయానని తెలిపింది. ప్రదర్శనలకు ప్రాధాన్యమిచ్చే ఈ లోకంలో మంచితనానికి విలువ లేదని కెనీషా తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
Nag Aswin: సింగీతం గారి స్టయిల్ లో సింగ్ గీతం ఫన్ సినిమా :నాగ్ అశ్విన్
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన కెరీర్లోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్ 'సింగ్ గీతం' తో ముందుకు వస్తున్నారు. దశాబ్దాల పాటు సాగిన తన కెరీర్లో, పలు భాషల్లో దాదాపు అరవై చిత్రాలతో ఇండియన్ సినిమాని రీడిఫైన్ చేసిన సంగీతం, 94 ఏళ్ల వయసులో డైరెక్టర్ చైర్ లోకి తిరిగి వస్తూ, సృజనాత్మకతకు హద్దులు లేవని మరోసారి నిరూపిస్తున్నారు.