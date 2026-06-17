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ఈ నెల 21న రీనీట్ ప్రవేశ పరీక్ష.. చదువులో ఒత్తిడి... ఆశించిన ఫలితాలు రాలేదనీ... ఇంటర్ విద్యార్థిని సూసైడ్
ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని డెహ్రాడూన్లో విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల్లో 97 శాతం మార్కులు సాధించి వైద్య విద్యలో ప్రవేశం కోసం సిద్ధమవుతున్న 23 ఏళ్ల యువతి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ నెల 21వ తేదీన రీనీట్ పరీక్షను రాయాల్సివుండగా ఆ విద్యార్థిని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. మృతురాలు రియా కుమారి థాపాగా గుర్తించారు. ఆమె తండ్రి 1999 కార్గిల్ యుద్ధంలో పాల్గొన్న మాజీ సైనికుడు కావడం గమనార్హం.
కుటుంబ సభ్యుల సమాచారం ప్రకారం.. రియా రాత్రి వేళల్లో చదువుకునే అలవాటు ఉండటంతో సాధారణంగా ఆలస్యంగా నిద్రలేచేది. అయితే బుధవారం మధ్యాహ్నం అయినా గది తలుపు తీయకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులకు అనుమానం వచ్చింది. భోజనానికి పిలవడానికి వెళ్లిన తల్లి పలుసార్లు పిలిచినా స్పందన రాలేదు. దీంతో తండ్రికి సమాచారం ఇచ్చారు.
అనంతరం కుటుంబ సభ్యులు గది తలుపు బలవంతంగా తెరిచి చూడగా రియా ఉరివేసుకుని కనిపించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఘటన స్థలంలో ఓ లేఖ లభించినట్లు తెలుస్తోంది. అందులో 'ఐ లవ్ యూ మమ్మీ, పాపా. నా మరణానికి ఎవరూ బాధ్యులు కారు' అని రాసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. తన నిర్ణయానికి తానే కారణమని, ఇతరులను నిందించవద్దని ఆ లేఖలో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం.
పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో చదువుకు సంబంధించిన ఒత్తిడి, ఆశించిన ఫలితాలు రాకపోవడం వల్ల ఆమె తీవ్ర నిరాశకు గురైనట్లు వెల్లడైంది. ఇటీవల నిర్వహించిన నీట్ పరీక్షలో ఆమెకు అనుకున్న ఫలితం రాలేదని జూన్ 21న జరగనున్న రీ-ఎగ్జామ్క సిద్ధమవుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇంటర్లో 97 శాతం మార్కులు సాధించి పాఠశాల టాపర్గా నిలిచిన రియా వైద్య విద్యలో చేరాలనే లక్ష్యంతో కృషి చేస్తున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు.
ప్రియాంక చోప్రా ఎండార్స్మెంట్ల జాబితాలో రోలెక్స్
భారతదేశపు అత్యంత విలువైన సెలబ్రిటీ ఎండార్సర్లలో ఒకరిగా ప్రియాంక చోప్రా తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంటున్నారు. బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా అత్యధిక ఆదాయం సంపాదించే భారతీయ సెలబ్రిటీలలో ఒకరిగా నిలిచిన ఆమె, ఇప్పుడు మరో ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ బ్రాండ్ను జోడించారు. ప్రియాంక చోప్రా ఇప్పటికే బల్గరీ, బెంట్లీ మోటార్స్తో సహా పలు అంతర్జాతీయ లగ్జరీ బ్రాండ్లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. రోలెక్స్తో ఆమెకున్న అనుబంధం, ప్రపంచ వేదికపై అత్యంత సుపరిచితమైన సెలబ్రిటీల్లో ఒకరిగా ఆమె స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసింది.
Tamannaah Bhatia: మాధురీ దీక్షిత్ చోలీ కే పీచే రీమిక్స్ వెర్షన్.. నో చెప్పిన తమన్నా భాటియా?
బాలీవుడ్, దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలలో ఐటమ్ సాంగ్స్ కోసం అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న నటీమణులలో ఒకరిగా తమన్నా భాటియా నిలిచారు. జైలర్ చిత్రంలోని కావాలా, స్త్రీ 2లోని ఆజ్ కీ రాత్ నుండి, జై లవ కుశలోని స్వింగ్ జరా, సరిలేరు నీకెవ్వరులోని డాంగ్ డాంగ్ వంటి తెలుగు సూపర్ హిట్ పాటల వరకు... తమన్నా వరుసగా బ్లాక్బస్టర్ డ్యాన్స్ నంబర్లను అందించారు. ముఖ్యంగా ఆజ్ కీ రాత్ పాటలో ఆమె ప్రదర్శన భారీ సంచలనాన్ని సృష్టించింది. ఇది స్ట్రీమింగ్, సోషల్ మీడియాలో కొత్త రికార్డులను నెలకొల్పడమే కాకుండా, ప్రత్యేక గీతాల కోసం పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన తారగా ఆమె స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసింది.
Tamannaah: జైలర్ లోని కావాలా పాట పట్ల అసంత్రుప్తి చెందిన తమన్నా భాటియా
రజనీకాంత్ నటించిన జైలర్ సినిమాలో సునీల్ తో కావాలా అనే డాన్స్ చేసింది. అయితే అందులో చేసిన డాన్స్ పట్ల తాను సంత్రుప్తిగా లేనని ఇటీవలే ముంబైలో జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది. దర్శకురాలు, కొరియోగ్రాఫర్ అయిన ఫరా ఖాన్, తన యూట్యూబ్ వ్లాగ్ కోసం ముంబైలోని తమన్నా అందమైన ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు, 'బాహుబలి' నటి తమన్నా నటించిన వివిధ పాటల గురించి వారిద్దరూ చర్చించారు.
Anil Ravipudi: అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు.
సినిమా సినిమాకు సరికొత్త టైటిల్ తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు. తాజాగా ఆయన వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్రామ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాను సంక్రాంతి 2027న విడుదల చేయడానికి సిద్దమయ్యాడు. అందుకే టైటిల్ కూడా సరిపడేట్లుగా ఫిక్స్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
Raj Nidimoru : సమంత కు ఐ లవ్ యూ చెప్పడానికి రాజ్ నిడిమోరు నిరాకరణ
హైదరాబాద్: లో జరిగిన మా ఇంటి బంగారం ప్రీరిలీజ్ వేడుకలో ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. సమంత రూత్ ప్రభు, రాజ్ నిడిమోరు ఈ ప్రచార కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. యాంకర్ సుమ మాట్లాడుతూ, చాలామందికి తెలీని విషయం ఏమంటే.. రాజ్ తెలుగువారే. ఆయన తెలుగులో మాట్లాడతారు అన్నారు. అనంతరం ఆయన కొద్దిగా మాట్లాడి, తర్వాత ఇంగ్లీషులో సినిమా గురించి మాట్లాడారు. జూన్ 19న విడుదలకానుంది.